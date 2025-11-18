Jerez 2031 avanza hacia su fase decisiva con el impulso del Consejo Cultural de la Candidatura

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera ha señalado que Jerez 2031 continúa avanzando con paso firme hacia su consolidación con la reunión del Consejo Cultural de la Candidatura, órgano consultivo que agrupa al tejido cultural e institucional de la ciudad con proyección provincial.

En una nota, ha indicado que la sesión celebrada en el Ayuntamiento estuvo presidida por el delegado de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura, Francisco Zurita, y contó con la participación de miembros de la Oficina Técnica y del equipo de Asistencia Técnica de la candidatura, que expusieron el estado de los trabajos realizados y la revisión del Plan Estratégico de Cultura y Creatividad de Jerez.

Según ha destacado el delegado, "la implicación del Consejo Cultural resulta decisiva para fortalecer las oportunidades del proyecto y asegurar su coherencia y cohesión global". Asimismo, ha señalado que "el Consejo Cultural se consolida como un espacio de diálogo, representación, pensamiento estratégico y seguimiento, que refuerza el carácter colectivo y participativo de la candidatura".

Además, el delegado ha agradecido expresamente a los miembros del Consejo la labor desarrollada durante este tiempo, subrayando que "han contribuido activamente a impulsar la candidatura a través de múltiples actividades alineadas con su propósito, aportando ideas, organizando nuevos eventos, participando en los distintos canales y procesos participativos y generando oportunidades para el futuro cultural de Jerez".

Asimismo, ha subrayado que este compromiso "ha permitido consolidar una base ciudadana sólida y un horizonte compartido que va más allá del año 2031". "Esta implicación constituye uno de los pilares fundamentales de Jerez 2031, una candidatura que aspira a proyectar en Europa una ciudad abierta, cohesionada y consciente del valor de su patrimonio y de su talento creativo contemporáneo", ha señalado Francisco Zurita.