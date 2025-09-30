Jerez acoge del 14 al 18 de octubre la tercera edición del Festival de cine Con Acento

La diputada provincial, Susana Sánchez, los delegados municipales de Cultura, Francisco Zurita, y de Juventud, Carmen Pina, la directora del Festival Cine Con Acento, Lidia M. Jaime, y la directora de contenidos, María Espejo - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

La tercera edición del Festival de Cine Con Acento volverá a celebrarse del 14 al 18 de octubre en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera, consolidándose en el calendario cultural de la ciudad y superando este año las 200 obras recibidas entre largometrajes, cortometrajes y documentales, de las que solo se proyectarán una treintena.

La actriz malagueña Adelfa Calvo recibirá el Premio de Honor de esta edición y el director y guionista jerezano, Juan Miguel del Castillo, el Premio CSRTV.

El acto de presentación de este evento ha contado con la participación de la teniente de alcaldesa en el Ayuntamiento de Jerez y diputada provincial, Susana Sánchez, los delegados municipales de Cultura, Francisco Zurita, y de Juventud, Carmen Pina, además de la directora del festival, Lidia M. Jaime, y la directora de contenidos del mismo, María Espejo.

Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, durante la presentación se ha dado a conocer la programación completa del festival, los premios de honor y reconocimientos especiales, la composición del jurado oficial, así como los datos de participación.

También se ha anunciado la celebración de la gala de clausura el próximo 18 de octubre en el Teatro Villamarta, que contará con destacadas actuaciones musicales, como La Chispa y el grupo Sherry Fino, entre otros artistas.

En su intervención, Susana Sánchez ha resaltado "el potencial del festival" y el impulso de la organización, que "han puesto a la ciudad y a la provincia en el mapa, con un festival que resalta el talento y el acento", agradeciendo además "la intensidad del trabajo que finalmente revierte en Jerez".

Por su parte, el delegado de Cultura, Francisco Zurita, ha subrayado "la relevancia" de este festival en el marco de la estrategia cultural de la ciudad, señalando que "es un ejemplo claro" de cómo el arte y la industria cultural "se abren camino en el sur".

En su opinión, "Jerez está demostrando su capacidad de generar proyectos de calidad y con proyección internacional, y este certamen está completamente alineado con la candidatura al título de Capital Europea de la Cultura en 2031".

Durante la presentación de la tercera edición, la delegada de Juventud, Carmen Pina, ha destacado que esta nueva edición del Festival de Cine con Acento "reafirma su compromiso con el talento joven y con la creación audiovisual", ofreciendo un programa abierto a la ciudadanía y a los profesionales del sector, que avanza cada año hacia la consolidación de un evento de referencia en el panorama audiovisual andaluz.