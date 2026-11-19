La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en la recepción de los participantes en la XXXVIII Asamblea General de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (Cecrv). - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha recibido este jueves en el Cabildo Viejo a los participantes en la XXXVIII Asamblea General de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (Cecrv), asociación que agrupa y representa a los consejos reguladores de las denominaciones de origen de vino de España.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, García-Pelayo ha reconocido el papel de la Cecrv y del consejo regulador anfitrión en la protección del origen, la calidad y el patrimonio productivo, cultural y territorial del sector en España y en Jerez. Asimismo, ha subrayado el compromiso municipal con el vino del marco como "motor de economía, empleo, cultura y turismo", incidiendo en la labor de las denominaciones de origen para reforzar la proyección del producto español.

Igualmente, la regidora ha recordado la relevancia de esta actividad para la ciudad, ejemplificada en hitos como la Capital Española de la Gastronomía 2026 --candidatura respaldada por el consejo regulador-- o la XIII edición de Vinoble 2026, que del 30 de mayo al 1 de junio recibió en el Alcázar 7.389 visitas, más de 5.000 profesionales acreditados, asistentes de 40 países y expositores de ocho. A estos datos se suman, según ha apuntado, los 425.650 visitantes a bodegas y museos del vino registrados en 2024 por la Ruta del Vino y del Brandy del Marco de Jerez, así como las Fiestas de la Vendimia 2026, que contaron con 109 actividades en 40 espacios de la ciudad.

El programa de actividades de esta asamblea general ha comenzado con un seminario introductorio sobre los vinos del marco en la sede del consejo regulador y continúa, tras la recepción municipal, con una visita a 'The Sherry Gallery'. Durante su estancia, los asistentes recorrerán también los Claustros de Santo Domingo, el Alcázar, la Catedral, González Byass, la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre y Bodegas Tradición, entre otros enclaves, según ha detallado el Consistorio.

La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (Cecrv) es una asociación sin ánimo de lucro de ámbito nacional que representa y defiende los intereses comunes de las denominaciones de origen vitivinícolas. Nacida en 1991 como foro de diálogo y constituida en 2008 como asociación con personalidad jurídica propia, actúa ante las administraciones españolas, instituciones europeas y entidades vinculadas al sector, y participa en el ámbito comunitario a través de la Federación Europea de Vinos de Origen (Efow, por sus siglas en inglés). En su seno agrupa a 58 denominaciones de origen protegidas (56 consejos reguladores) presididas por David Palacios Algarra, también presidente del consejo regulador de la DO Navarra, cargo que ocupa desde 2016 y para el que fue reelegido en noviembre de 2023.

Según los datos de la Organización Interprofesional del Vino de España (Oive), el país registró en 2025 un consumo aparente de 935,6 millones de litros de vino (9,36 millones de hectolitros), lo que supone un descenso del 5,2% respecto a 2024 (51,7 millones de litros menos). Asimismo, los hogares españoles adquirieron en 2025 un total de 318,3 millones de litros, un 1,6% menos que el año anterior (6,79 litros por persona y año frente a los 6,90 litros de 2024). De ese volumen, 166,45 millones de litros correspondieron a vinos con denominación de origen protegida (DOP), cuyas compras domésticas crecieron un 1,4% en 2025.

En el ámbito local, las denominaciones de origen de vino del marco comercializaron en 2025 un total de 23.870.149 litros, un 1,1% menos que en 2024, según la memoria anual del consejo regulador. De esta cifra, 12.903.927 litros se destinaron a la exportación (en torno al 54% del total) y 10.966.222 litros se comercializaron en España, con Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Bélgica y Estados Unidos como principales mercados exteriores.