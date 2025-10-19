Jerez (Cádiz) acoge la tercera edición del Festival de Cine 'Con Acento'

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, ha asistido este domingo a la gala de clausura de la tercera edición del festival de cine 'Con Acento' que se ha celebrado en el Teatro Villamarta y que ha reunido a nombres de la industria cinematográfica, la música y la cultura andaluza. El acto ha contado también con la presencia del teniente de alcaldesa de Turismo, Antonio Real, y los delegados, Nela García, Francisco Zurita y Carmen Pina.

En una nota de prensa, la alcaldesa ha señalado que "clausuramos un festival que en tres ediciones ha sabido consagrarse como uno de los grandes eventos culturales de Andalucía". "Felicitamos a sus organizadores porque cada año se superan, ofreciéndonos un evento con una amplia programación en el que se han inscrito más de 200 largometrajes y que supone proyectar una industria emergente con proyección internacional", ha valorado.

Asimismo, García-Pelayo ha trasladado sentirse "muy orgullosos" como Gobierno Municipal "de contar con un festival de estas características que pone el acento en nuestras raíces y que está alineado con los valores que queremos transmitir con nuestra Candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031". "Con una industria cada día más importante en Jerez y en toda Andalucía, con grandes talentos emergentes", ha afirmado la alcaldesa.

La primera edil también ha señalado que este Festival "seguirá contando con todo nuestro respaldo, un festival que cada año presenta una programación más amplia y de mayor alcance". "Agradecemos especialmente a su directora, Lidia Mª Jaime, y a la directora de contenidos del mismo, María Espejo, su trabajo y dedicación que pone a Jerez en el mapa de la industria cinematográfica".

Durante la gala de clausura se han entregado los premios oficiales del Festival, el premio RTVA al realizador y guionista Juan Miguel del Castillo y el premio de honor a la reconocida actriz Adelfa Calvo por su trayectoria y aportación al cine hecho en Andalucía.

La alcaldesa ha entregado el premio al mejor largometraje, la película 'Te protegerán mis alas' que se estrena en cines de España el 14 de noviembre. Ha recogido el premio el director, Antonio Cuadri y el protagonista, Ibrahima Koné.

'Te protegerán mis alas' es un drama dirigido por Antonio Cuadri que cuenta la historia real de un niño huérfano de Togo que, con la ayuda de misioneros salesianos, emprende un viaje de superación hacia una vida mejor. Está basada en la novela homónima de José Miguel Núñez.*Aborda la inmigración, la supervivencia, la esperanza y los valores humanos. Además, está inspirada en la historia del misionero salesiano José Antonio Rodríguez Bejerano. Es una producción española independiente, con rodaje en Togo, Marruecos y Andalucía.

La película también cuenta con un reparto destacado que incluye a Nacho López, Daniel Ortiz y Alejo Sauras. Igualmente, el acto ha contado con las actuaciones en directo de Claudia 'La Chispa' y del grupo jerezano Sherry Fino, productores de artistas como Ana Mena.