Jerez (Cádiz) acogerá una nueva edición de Bodasur del 24 al 26 de octubre

La delegada de Comercio y Consumo en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Nela García, junto a los organizadores del Salón de la boda & la comunión, Bodasur 2025. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

La delegada de Comercio y Consumo en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Nela García, ha acompañado a los organizadores del Salón de la boda & la comunión, Bodasur 2025, en la presentación de una nueva edición, que se celebrará del 24 al 26 de octubre en el recinto de Ifeca.

Nela García ha subrayado que la cadena de valor que hay detrás de las empresas relacionadas con el sector de las bodas "genera un impacto económico en nuestra economía local incalculable", ya que este sector mueve "millones de euros en la economía provincial y miles de puestos de trabajo", ofreciendo un servicio "profesional y de referencia".

Por su parte, Carlos Landín, organizador de Bodasur, ha agradecido "el apoyo incondicional" del Ayuntamiento y ha respaldado el discurso de la delegada en relación con el dinamismo de este sector como motor económico provincial apuntando que "aproximadamente una boda en España, de media, son unos 24.000 euros de coste para una pareja".

En este contexto, se ha resaltado el aumento de la demanda de enlaces matrimoniales que está experimentando Jerez por parte de parejas que son de fuera de la ciudad. Al hilo de este asunto, la delegada ha destacado "la cantidad de personas que vienen de otras zonas del país, e incluso de otras zonas de Europa, a casarse aquí", algo que ha justificado porque "encuentran a los profesionales que le van a hacer ese día inolvidable".

"Son personas que vienen sólo para casarse, con lo cual también necesitan alojamiento, necesitan alojamiento para las familias. Es decir, que podríamos instaurar un "turismo de bodas", el sector del turismo de bodas también existe", ha argumentado Nela García.

De forma paralela, Carlos Landín ha comentado que es "creciente" el interés por celebrar bodas en la ciudad y en ello "estamos trabajando", en ese "turismo de bodas internacional incluso que elige Cádiz, que elige la provincia para casarse", asegurando que es porque "además del clima y de los paisajes inigualables, tenemos un abanico de profesionales muy importante".

Bodasur pretende potenciar la experiencia de los visitantes con la incorporación de elementos que buscan sorprender y atraer a las nuevas generaciones de parejas y padres. Entre las novedades más destacadas se encuentra la mejora de la pasarela de moda, con creadores noveles y reconocidos diseñadores andaluces.

Además, la oferta de proveedores, firmas y profesionales se amplía con propuestas originales para añadir un toque diferente a las celebraciones familiares. En este sentido, se contará con la participación de una empresa que realiza bodas en globo aerostático, food trucks de estética vintage o una heladería en furgoneta.

Con un centenar de expositores, que abarcan desde hostelería y moda hasta fotografía y viajes, este salón comercial se convierte en "el escaparate perfecto" para que las empresas den a conocer sus productos y servicios en una muestra que atrae a visitantes de la ciudad, de su entorno y de otras provincias andaluzas, contribuyendo a la dinamización de la economía de la zona.

Las parejas y familias que se encuentran inmersas en los preparativos de bodas tendrán al alcance de su mano las últimas tendencias en un mismo espacio, un salón que en su última convocatoria congregó a más de 1.500 adultos y 500 niños, esperando la organización que la afluencia sea superior en esta edición, como ha indicado el Ayuntamiento.

La presentación de Bodasur ha sido el foro en el que también se ha dado a conocer a la empresa Eventos La Cayetana, aliada en la organización de esta feria comercial.