Jerez (Cádiz) acogerá el vigésimo Congreso Andaluz de Belenistas en los Claustros de Santo Domingo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, acompañada por el teniente de alcaldesa de Turismo, Antonio Real, y el delegado Cultura, Fiestas, Patrimonio Histórico y Capital Europea de la Cultura, Francisco Zurita, ha mantenido un encuentro con el presidente de la Asociación de Belenistas de Jerez, Ramón García, para abordar la "extensa e importante" programación oficial de actos Navidad 2025-2026 así como del XX Congreso Andaluz de Belenistas.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, este evento se celebrará en los Claustros de Santo Domingo los días 10 y 11 de enero de 2026 y contará con unos 300 participantes procedentes de todo el territorio nacional y Malta, concretamente de la ciudad de Victoria, en la Isla de Gozo, con la que se está preparando un hermanamiento con Jerez, que busca "fortalecer la colaboración internacional y promover la inclusión cultural", especialmente en el marco del proyecto de Jerez como ciudad candidata a Capital Europea de la Cultura 2031.

La alcaldesa ha manifestado que este Congreso pondrá en valor "aún más la Navidad de Jerez, ya que además de ser un reclamo turístico que atrae cada año a miles de visitantes cuenta con un valor cultural y patrimonial espectacular y muy diferenciado de otras que será dado a conocer con más profundidad a los congresistas participantes en el mismo".

"Este Congreso será un vehículo muy importante para dar a conocer un arte muy nuestro, que en Andalucía se ha declarado Bien de Interés Cultural (BIC) reconociendo así su valor cultural, social y artesanal", ha añadido.

Por otro lado, el Consistorio ha señalado que la Asociación de Belenistas de Jerez en este año 2025 conmemora sus '50 Navidades montando el belén', por lo que "el Congreso será un colofón a su magnífico trabajo para dar a conocer nuestras tradiciones y patrimonio cultural" ha señalado la alcaldesa quien también ha indicado que el Ayuntamiento, a través de las áreas de Turismo y Cultura, "seguirá colaborando estrechamente con este Asociación de cara a la programación de Navidad como en la organización del Congreso, para entre todos conseguir que ambos sean un éxito y Jerez vuelva a ser la estrella de la Navidad".

El citado congreso cuenta con una programación muy completa que incluye visitas guiadas a El Alcázar, Catedral, Ermita de Guía, recepción oficial, asistencia a una zambomba jerezana así como distintas exposiciones donde el belén es el protagonista absoluto.

En el acto de clausura se hará entrega de los recuerdos a las asociaciones asistentes y se entregarán los premios Imagen de la Navidad de Andalucía 2025 y el Premio Andaluz de Belenismo 2025, otorgados por la Federación Andaluza de Belenistas.