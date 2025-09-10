Jerez (Cádiz) celebra el Día Europeo del Caballo con una parada hípica y una exposición sobre el caballo cartujano

Parada hípica celebrada en Jerez de la Frontera en octubre de 2024. ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) va a conmemorar el Día Europeo del Caballo, que se celebrará el domingo 14 de septiembre, con una parada hípica que recorrerá las principales calles de la ciudad ese mismo día, además de con una exposición fotográfica sobre el caballo cartujano.

En una nota, el Ayuntamiento ha recordado que esta conmemoración se lleva a cabo desde 2015 gracias a la iniciativa de la red EuroEquus, de la que Jerez ostenta actualmente la presidencia.

Esta efeméride, registrada oficialmente por la Comisión Europea en 2014, nació con el objetivo de poner en valor el patrimonio cultural, turístico y genético del caballo en Europa y reforzar los lazos internacionales entre las ciudades que, como Jerez, han hecho del mundo ecuestre una de sus principales señas de identidad.

El primer teniente de Alcaldesa en el Ayuntamiento, Agustín Muñoz, ha subrayado que la celebración pone de manifiesto "la fortaleza del caballo como símbolo patrimonial único y como motor de desarrollo cultural y económico de la ciudad".

En este sentido, ha destacado que para esta finalidad Jerez cuenta con el impulso de la Mesa Institucional del Caballo, al tiempo que lidera desde la red EuroEquus "una proyección internacional que refuerza la dimensión europea de su candidatura" a Capital Europea de la Cultura en 2031, "abriendo nuevas oportunidades de colaboración y de promoción de su legado ecuestre en toda Europa", ha apuntillado.

Por su parte, el delegado de Cultura, Francisco Zurita, ha señalado que la programación permitirá a la ciudadanía "disfrutar del patrimonio ecuestre en sus distintas expresiones artísticas, históricas y populares".

Zurita ha añadido que con la parada hípica, la exposición fotográfica sobre el caballo cartujano y las actividades de las instituciones participantes se ofrece "un recorrido completo por la tradición y la belleza de un legado vivo que define la identidad de Jerez y su papel protagonista en la cultura andaluza y europea".

La programación comenzará con la exposición fotográfica inspirada en el libro 'Esencia, cinco siglos del caballo cartujano', organizada por la Yeguada Cartuja Hierro del Bocado. Esta se inaugurará el jueves 11 de septiembre a las 18,30 horas en las galerías de la primera planta de Los Claustros de Santo Domingo.

La muestra, que podrá visitarse hasta el 27 de septiembre, reúne imágenes del fotógrafo jerezano Paco Martín, inspiradas en el citado trabajo editorial y rindiendo homenaje a los caballos cartujanos retratados en escenarios históricos de la ciudad junto a destacadas personalidades, realizado con motivo del 540 aniversario del nacimiento de la estirpe cartujana en Jerez.

Además, este viernes 12 de septiembre a las 12,00 horas, se podrá disfrutar del espectáculo 'Cómo bailan los caballos andaluces' en las instalaciones de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre.

Este ballet ecuestre, con música netamente andaluza y española y vestuario de gala a la usanza del siglo XVIII, tendrá una duración de 90 minutos, durante los cuales, los jinetes y caballos de la institución realizarán una exhibición de doma clásica y vaquera, así como otros trabajos de la equitación tradicional en los que también participarán los enganches.

Finalmente, el domingo 14 de septiembre, tendrá lugar la parada hípica, con salida a las 12,00 horas desde la portada de la feria en el Parque González Hontoria.

El desfile contará con la participación de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, la Policía Local, el Centro Militar de Cría Caballar, el Escuadrón del Cuerpo Nacional de Policía, el Club de Enganches de Jerez, la Yeguada Cartuja Hierro del Bocado y la Hermandad del Rocío de Jerez.

El itinerario recorrerá la avenida Alcalde Álvaro Domecq, plaza Mamelón, calle Guadalete, calle Ponce, calle Porvera, calle Larga, calle Lancería, plaza del Arenal, calle Corredera, plaza de Las Angustias, calle Santísima Trinidad, calle Medina, calle Honda, plaza Mamelón, avenida Alcalde Álvaro Domecq y Parque González Hontoria.

El Ayuntamiento ha reafirmado con esta programación su compromiso con la difusión de su patrimonio ecuestre y con la proyección internacional de su cultura, siendo el Día Europeo del Caballo 2una oportunidad" para mostrar "la riqueza histórica y cultural de la ciudad y reforzar su dimensión europea" en el proceso de la candidatura de Jerez 2031, al título de Capital Europea de la Cultura.