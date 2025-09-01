Jerez (Cádiz) celebra este martes el tradicional acto de la Pisa de la Uva por sus Fiestas de la Vendimia

Archivo - Acto de la Pisa de la Uva, que marca el inicio de las Fiestas de la Vendimia de Jerez de la Frontera (Cádiz) en una imagen de archivo - AYTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

Jerez de la Frontera (Cádiz) va a celebrar este martes 2 de septiembre el tradicional acto de la Pisa de la Uva en el Reducto de la Catedral, que se enmarca dentro de las Fiestas de la Vendimia. El acto, que comenzará a las 20,00 horas, contará con el acompañamiento musical de la banda municipal de música y con los artistas flamencos 'El Mijita' y Pepe del Morao.

Con este evento, la ciudad celebra la recogida de la uva y su prensado tradicional para obtener el mosto que más tarde se convertirá en los vinos del Marco de Jerez.

Tras la Pisa de la Uva, las celebraciones se trasladarán a escasos metros, a la Plaza Belén, donde a las 21,30 horas habrá un concierto de la Reina Gitana, según la información del Ayuntamiento consultada por Europa Press.

Las Fiestas de la Vendimia arrancaron de manera oficial el pasado sábado 30 de agosto, y se prolongarán hasta el 14 de septiembre con un programa de actividades que contempla en torno a 30 eventos y "94 oportunidades de disfrutar a gusto de cualquiera, mayores, familias, jóvenes y niños", como apuntaba la alcaldesa, María José García-Pelayo, en la presentación de las mismas.

Por delante quedan eventos consolidados como el Festival Rocking Sherry, que alcanza ya su quinta edición y que ofrecerá conciertos de rock'n roll en plazas del centro de la ciudad, entre ellos el de Los Sirex, las Catas Magistrales, el ciclo De Copa en Copa o talleres para los más pequeños en los que se enseñan oficios tradicionales relacionados con el sector bodeguero como tonelería o venenciadores.

A todo esto se suman las visitas guiadas a bodegas, viñas y otros espacios de la ciudad, y la Cátedra del Vino, que este año contará con una conferencia del afamado compositor jerezano Manuel Alejandro, quien hablará sobre el 'Canto al Jerez en Vendimia' este próximo miércoles en la Bodega de San Ginés, en la sede del Consejo Regulador.

Por su parte, la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre tiene programada una gala benéfica en el marco de estas festividades y la asociación de comerciantes Acoje llevará a cabo diversas actividades como el talleres de vendimia infantil consistente en talleres de venencia, pisa y cata de mosto 0'0.