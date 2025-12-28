Jerez (Cádiz) celebrará el miércoles al mediodía el programa 'Fiesta de Campanadas ¡Bienvenido 2026!'

El especial de la Fiesta de Campanadas de Jerez de la Frontera (Cádiz) 2026 se celebrará en la Plaza de la Asunción. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez ha programado para este miércoles, 31 de diciembre, el evento especial de Fin de Año, la 'Fiesta de Campanadas ¡Bienvenido 2026!', que se celebrará en la Plaza de la Asunción. Será un evento de acceso libre para toda la ciudadanía, que comenzará desde el mediodía con el objetivo de "despedir el año y dar la bienvenida al 2026".

Según ha informado el Consistorio local en una nota, la organización de esta actividad "apuesta por la música y por el disfrute de una jornada completa de convivencia", con la participación de "numerosos DJs y artistas locales". Así, el cartel de la 'Fiesta de Campanadas ¡Bienvenido 2026!' incluye las actuaciones de Elioht, Rocketones, Five Fiestas, DJ Frany, DJ Mori, DJ Valentino García, DJ Xtra, DJ Merino y DJ M. Monster.

Desde el Ayuntamiento, tanto el teniente de alcaldesa Jaime Espinar como el delegado de Cultura y Fiestas, Francisco Zurita, adelantan que el evento contará con un refuerzo del servicio de limpieza, y con la instalación de aseos públicos. El evento dispondrá igualmente de una pantalla gigante para el seguimiento en directo de las Campanadas que retransmitirá Canal Sur.

Como principal novedad de esta edición, se ha anunciado que la fiesta adelantará su inicio al mediodía, comenzando a las 12,00 horas, y se desarrollará hasta las 4,00 horas del día 1 de enero. Para ambientar la celebración, la organización tiene previsto el reparto de mil bolsas de cotillón entre los asistentes para disfrute de todos los asistentes.

Esta fiesta se celebra en Jerez desde hace dos años, cuando Canal Sur eligió Jerez para retransmitir las Campanadas. Este año, la Plaza de la Asunción volverá a ser punto de encuentro en una jornada de celebración y en unas fiestas "que siguen cobrando protagonismo en la localidad".