Jerez (Cádiz) entrega el Premio de Andalucía 2026 a los núcleos rurales por su resiliencia tras el temporal

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha hecho este sábado entrega del Premio de Andalucía 2026 que concede el Ayuntamiento a los núcleos rurales del término municipal que han resultado afectados por las recientes borrascas, como homenaje y reconocimiento a su "esfuerzo, resiliencia y capacidad de superación ante los daños sufridos".

Según ha detallado el Consistorio en una nota, este acto se ha celebrado en la barriada rural de Lomopardo, en una jornada de agradecimiento y reconocimiento a todas las familias afectadas por los efectos del temporal que en mes de enero y febrero ha motivado el desalojo de miles de personas y múltiples daños en viviendas, establecimientos, infraestructuras y campos de cultivo.

El acto institucional celebrado este sábado ha contado con la presencia de miembros del Gobierno de Jerez y la Corporación, representantes de los núcleos rurales de Jerez, familias afectadas, y cuerpos y fuerzas de seguridad que se han implicado en los dispositivos necesarios y coordinados a través del Centro de Coordinación Operativa (Cecop).

La alcaldesa ha reivindicado en su intervención "el ejemplo de resiliencia y solidaridad" que han ofrecido las familias afectadas por el desbordamiento del río Guadalete y las repercusiones de las diferentes borrascas que se han sucedido, permitiendo con su "comportamiento ejemplar" facilitar el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

La regidora ha puesto en valor los ejemplos de colaboración ciudadana, cooperación y creación de redes de apoyo, con la implicación de entidades sociales y del voluntariado, en una respuesta "ejemplar" por parte de la ciudadanía.

Por su parte, la teniente de alcaldesa de Medio Rural, Susana Sánchez, ha mostrado su orgullo por un acto como el de este sábado, en el que se pone de manifiesto el carácter "singular" de la zona rural de Jerez, y "la calidad humana de los habitantes, tanto en los momentos de preocupación y de crisis, como en los momentos de acoger al visitante y ofrecer el mejor escenario para el disfrute de la naturaleza y las señas de identidad de cada pueblo".

También han tomado la palabra los delegados de alcaldía de las barriadas rurales de Las Pachecas y La Ina, Susana Basto y Carlos Vidal, respectivamente, quienes han agradecido a todos, y en especial a Sánchez, su implicación durante todas las semanas.

Basto ha agradecido a todas las delegaciones del Ayuntamiento, así como al resto de delegados de barriadas rurales y de las ELAs por su implicación, además de toda la ayuda humanitaria de Jerez y el resto de España, pero ha querido incidir en que "el mayor premio se lo deben de llevar los vecinos de la zona rural, porque han demostrado, una vez más, la gran humanidad y corazón que tienen aun perdiéndolo todo".

Por su parte, Vidal ha insistido en agradecer "a todas las personas que desinteresadamente han estado interesándose por nosotros, para ayudar en la medida de lo que ha sido posible", reconociendo al trabajo de todos los que han participado en el dispositivo de emergencias.

Igualmente, ha querido tener un reconocimiento especial por la delegada de Medio Rural, Sánchez, "poniendo el valor de todo el trabajo que ha realizado y por soportar toda la presión en estos duros momentos".

Por último, el Consistorio ha recordado que la concesión de este galardón por parte del Ayuntamiento, aprobada en Junta de Gobierno Local días atrás, tiene como objeto reconocer "el compromiso cívico, la fortaleza y el espíritu" comunitario de estos núcleos rurales.