Jerez (Cádiz) estrena nueva web dedicada a difundir la actualidad y la actividad ecuestre de la ciudad

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha presentado este viernes la nueva web 'Jerez Ciudad del Caballo'. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha presentado este viernes la nueva web 'Jerez Ciudad del Caballo', un portal permanente que nace con el objetivo de reunir en un único espacio la actualidad y la actividad ecuestre de la ciudad.

En este acto, al que han asistido miembros de la Mesa de Turismo y de la Mesa del Caballo, la alcaldesa ha agradecido el trabajo realizado en torno a esta nueva web y a favor del caballo de Jerez.

Ha subrayado que la ciudad "está comprometida" con la conservación de sus señas de identidad, manifestando que "en Jerez se vive lo auténtico, se vive todo en versión original", en referencia a la celebración de la auténtica zambomba, los belenes, el flamenco y también al caballo.

"El caballo español es el caballo cartujano, 500 años de vida, 500 años vinculados a nuestra tierra y, por tanto, forma parte también de nuestras raíces", ha sostenido.

En este sentido, ha señalado que con la puesta en marcha de esta web se pretende "no sólo cuidar, sino compartir nuestra seña de identidad con el mundo entero", con el fin de que se reconozca lo que se está haciendo y "ofrecer la oportunidad de compartir con nosotros al caballo en su versión original".

María José García-Pelayo ha explicado que esta web se va a nutrir de noticias de las competiciones que se celebren y de la agenda hípica de Jerez, además de informar de las ferias, espectáculos y la formación, todo ello para que sea "un instrumento de conexión para todos quienes hacen posible que el caballo de nuestra tierra siga siendo esa seña de identidad".

Este sitio web ofrecerá información promovida desde el Ayuntamiento de Jerez, desde la Mesa del Caballo, desde la Mesa del Turismo, pero también desde la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre y la Yeguada del Hierro del Bocado, con el objetivo de que exista información completa y actualizada en relación con el mundo del caballo.

García-Pelayo ha explicado que esta presentación se realiza en el marco de la celebración del Día del Caballo y ha recordado que, en torno a esta efeméride, se ha celebrado el Mundial de Equitación de Trabajo en la Real Escuela y se están celebrando los Cursos de Verano de la Universidad Internacional de Andalucía, donde se imparte un seminario sobre el caballo y el bienestar animal.

Por su parte, Inmaculada Torrego, en representación de GC Ecuestre ha explicado los detalles de la nueva web, señalando que este proyecto supone la evolución de la plataforma creada durante la pasada Feria del Caballo, que permitió centralizar programas, competiciones, resultados, retransmisiones y documentación.

La iniciativa obtuvo más de 637.000 visualizaciones en redes sociales, 30.000 interacciones y más de 10.000 páginas vistas en la web, confirmando la demanda de información ecuestre centralizada y especializada.

A partir de esta experiencia ha nacido 'Jerez Ciudad del Caballo', concebida como una plataforma activa durante los 365 días del año, con una agenda unificada, noticias, competiciones, cultura y espectáculos, información de las principales instituciones ecuestres y un directorio de profesionales y empresas del sector.

Inmaculada Torrego ha resaltado que esta nueva página web busca ofrecer "una herramienta útil, sencilla y accesible "para todos los públicos, además de convertirse en "una puerta de entrada digital" para visitantes y profesionales.

El objetivo es consolidar 'Jerez Ciudad del Caballo' como referente digital e informativo del mundo ecuestre y proyectar durante todo el año una realidad que ya forma parte de la identidad de Jerez: su estrecha vinculación con el caballo.