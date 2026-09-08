Jerez (Cádiz) mostrará en Barcelona sus credenciales como Capital Española de la Gastronomía 2026

Archivo - Imagen del Aula Enogastronómica, un espacio formativo y divulgativo que cuenta con el impulso de Jerez de la Frontera como Capital Española de la Gastronomía 2026. ARCHIVO. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), de la mano de Fundador, presentará en Barcelona el próximo lunes 14 de septiembre, la Capital Española de la Gastronomía 2026 en el restaurante Azul Rooftop Barceloneta bajo la conducción de la periodista Teresa Viejo.

El evento reunirá a instituciones, representantes del sector gastronómico y empresarial, así como a medios de comunicación, con el objetivo de proyectar la identidad culinaria, cultural y turística de Jerez desde uno de los principales focos mediáticos del país, como ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

El acto contará con la participación del chef jerezano, Javier Muñoz, y se servirá un cóctel con reinterpretación de tapas tradicionales jerezanas por parte del restaurante donde, además, los asistentes podrán disfrutar de las gamas de vinos Torre de Macharnudo by Harveys y una selección de combinados elaborados con Fundador.

La presentación estará presidida por la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, junto al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y del director general de Grupo Emperador International Brands, Ángel Piña.

Con este evento se pretende promocionar la imagen de Jerez en un acto institucional que contará con el apoyo de Fundador como patrocinador y anfitrión, reforzando su papel como aliado estratégico en la promoción de la ciudad, una colaboración surgida del convenio firmado entre el propio Ayuntamiento y la compañía bodeguera para la organización de actividades conjuntas de promoción de la ciudad y de la programación vinculada a la capitalidad.

El Ayuntamiento ha señalado que continúa con su labor de impulsar la gastronomía como producto estratégico para la ciudad, poniendo en valor la oferta gastronómica local y fortaleciendo el sentido de pertenencia, para convertir la gastronomía en "un verdadero motor de generación de valor, empleo y desarrollo económico y sostenible".

La ciudad de Jerez es un destino turístico "de referencia", apoyado por eventos y fiestas de talla nacional e internacional, y donde la gastronomía ahonda más en esta consolidación y la reafirma al ser una de las principales motivaciones de viajeros y visitantes, como se ha valorado.

Al respecto, se ha destacado el "creciente interés" de la demanda turística por este tipo de propuestas y el potencial de desarrollo de este enclave, que convierten a la gastronomía en "un producto estratégico de primer nivel" para la ciudad jerezana, algo que está llevando a cabo el propio Ayuntamiento a través de su estrategia de difusión y promoción.

Fundador acompaña al Ayuntamiento de Jerez en estas presentaciones como parte de su compromiso con la ciudad y con la difusión de su patrimonio culinario y bodeguero.