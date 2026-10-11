Jerez (Cádiz) rinde homenaje a la memoria de Pepe Ballesteros con una rotonda junto a Venta Esteban

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, asiste al homenaje a Pepe Ballesteros. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, ha asistido, junto a miembros de la Corporación municipal, familiares y amigos al acto de homenaje al hostelero Pepe Ballesteros que se ha celebrado en la glorieta más cercana a la Venta Esteban que desde este domingo luce la placa con el hombre del hostelero fallecido de forma repentina en enero de este año.

Según ha recogido el Consistorio en una nota, la alcaldesa ha trasladado "todo nuestro cariño a la familia Ballesteros, al equipo de Venta Esteban y a quienes compartieron con Pepe trabajo, mesa, conversaciones y amistad". "Otorgar el nombre a un espacio público es una de las mejores formas que tiene un Ayuntamiento de reconocer y agradecer a una persona", ha añadido.

Así, la primera edil ha destacado que "hoy es un día grande en cariño pero también en tristeza", con una glorieta que, según ha explicado, "queremos reconocer a uno de los nuestros que se fue hace poquito tiempo, que tuvo tanta fuerza que sigue presente entre nosotros, no sólo en su familia sino también en su otra gran familia, que le sigue queriendo".

"Los que estamos aquí deberíamos asumir un compromiso y es recordarle siempre, transmitir de generación en generación su legado. Él hizo grande a Jerez y nosotros tenemos que recordarle como alguien grande de Jerez", ha señalado la alcaldesa.

García-Pelayo ha añadido que Pepe "era el motor de esta familia y de esta empresa pero seguís adelante porque lo sentís cerca, sigue desde el cielo con la misma fuerza que desde la tierra". "Este reconocimiento se lo debíamos todos desde la Corporación", ha añadido.

Por su parte, Maite Ballesteros, en nombre de la familia, ha señalado que "esta rotonda que lleva el nombre de nuestro padre es un motivo de orgullo para nosotros". "Hoy es un día bonito, pero también triste porque la tristeza invade nuestros corazones. Nuestro padre fue una persona que no pasó desapercibido, dejó huella en el corazón de cuantos le conocimos. Agradecer el respaldo unánime de todos los partidos políticos, su sensibilidad y aprobación a esta iniciativa, a la alcaldesa y todo su equipo por el cariño y profesionalidad que nos han brindado para hacer esto posible", ha trasladado.

El Ayuntamiento aprobó en febrero de este año dedicar una rotonda a Pepe Ballesteros, que había fallecido en enero de forma repentina. Igualmente, en abril la Venta Esteban acogió un homenaje al hostelero fallecido, impulsado por sus compañeros de profesión, al que asistió el teniente de alcaldesa de Turismo, Antonio Real y una treintena de profesionales de la hostelería de la provincia de Cádiz.

Durante el encuentro se entregó una escultura que representa la cabeza del hostelero, realizada por Martín Lagares y destinada a permanecer en el restaurante como recuerdo de su figura y su legado humano y profesional.

José Ballesteros Pérez, conocido como Pepe Ballesteros o "Pepe de Venta Esteban", estuvo vinculado desde muy joven a la restauración y especialmente conocido por su atento trato con la clientela. Los testimonios publicados de quienes le han conocido bien, destacan su vitalidad, humor y cercanía.

Su repentina pérdida, el 11 de enero a los 58 años, suscitó numerosas muestras de afecto entre clientes y profesionales de la hostelería y se compartió altamente en las redes sociales de jerezanos y jerezanas.

La rotonda que se le dedica está situada junto a Venta Esteban, en el cruce de la carretera NR-4 con la carretera de Caulina, CA-3107, y se construyó como parte del proyecto de mejora y adaptación urbana del acceso norte a Jerez. La glorieta sustituye al cruce regulado mediante semáforos.

En enero de 2026, el Ministerio de Transportes comunicó oficialmente la finalización del conjunto de la actuación y confirmó la cesión del tramo al Ayuntamiento, responsable desde entonces de su conservación y mantenimiento. Ese mismo mes se inició el proceso para dedicar la rotonda a Pepe Ballesteros.