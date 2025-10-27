Jerez celebra la VI Noche de las Religiones el 7 de noviembre en Los Claustros de Santo Domingo dedicada a la Paz

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y la Mesa Local de Convivencia colaboran un año más en la organización de la VI Noche de las Religiones, un encuentro de comunidades religiosas para la convivencia cuyo objetivo es favorecer y dar a conocer la diversidad religiosa que coexiste en la ciudad, proponiendo un espacio de encuentro en el que visibilizar valores comunes y compromisos compartidos. Los Claustros de Santo Domingo acogerán esta actividad el viernes 7 de noviembre a las 20 horas, que estará dedicada en esta ocasión a la Paz. La entrada es libre hasta completarse el aforo.

En una nota, la Mesa Interreligiosa de Jerez ha explicado que desean "visibilizar que las religiones estamos a favor de la Paz", denunciando que "son numerosos los países que siguen en guerra, aunque no se hable de ellos". "A día de hoy los horrores y la crueldad que hemos visto tanto en los telediarios como en las redes, sobre la guerra de palestina y Ucrania, se siguen repitiendo en los diversos países repartidos por los continentes de África, Asia y América", ha añadido.

La Noche de las Religiones contará con la participación de la Asociación Islámica de Mujeres Bismillah, Asociación Zen de Andalucía, Comunidad Islámica de Jerez Al UMMA, Confer, Grupo de Mujeres y Teología RUAH, Hogar La Salle, Iglesia Ortodoxa (Patriarcado Ecuménico), Orden Carmelita, Religiosas de Jesús María y Mesa Interreligiosa de Jerez.

La finalidad de la Noche de las Religiones es impulsar un conocimiento cercano entre las diferentes comunidades religiosas y espirituales que conviven en la ciudad, para evitar imágenes estereotipadas, y fomentar el reconocimiento de todos los valores en común entre las mismas. Este evento cuenta con el apoyo de las entidades integradas en la Mesa Local de Convivencia, de la que el Ayuntamiento forma parte a través de la Delegación de Igualdad y Diversidad.