Jerez dedicará su Feria del Libro 2026 al centenario del nacimiento de José Manuel Caballero Bonald

La alcaldesa de Jerez presentando la Feria del Libro. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha presentado este miércoles la Feria del Libro 2026 que se celebrará en los Claustros de Santo Domingo del 30 de septiembre al 4 de octubre dedicada al Centenario del Nacimiento de José Manuel Caballero Bonald y contará con más de 80 actividades entre presentaciones, recitales, conciertos, cuentacuentos, títeres, talleres, rutas, firmas y exposiciones, además de 25 stands.

Según ha indicado en una nota, el objetivo es mejorar la cifra de 17.300 asistentes con la que cerró la edición del 2025, el mejor dato de una Feria del Libro en Jerez.

Para ello, entre otras cosas, esta edición contará de nuevo con la presencia de autores de primer nivel que firmarán sus ejemplares al público asistente con motivo de la presentación de sus obras y que cuenta con importantes novedades como la entrada de nuevas entidades participantes como la UCA, la ONCE o CEAIN y en la que ocupará también un espacio visible la Capitalidad Gastronómica 2026.

La alcaldesa de Jerez ha asegurado durante la presentación que "la Feria del Libro está demostrando que engancha a un mayor número de jerezanos y de personas de fuera que vienen a disfrutar de las letras". "No vamos a dejar de apoyar a una industria tan importante como la cultural y creativa en este caso a través del libro", ha dicho.

Además, ha recordado que está dedicada esta edición a Caballero Bonald, "con una antesala como es el encuentro de los directores de los institutos Cervantes de todo el mundo, los protectores del español en los cinco continentes, aquí en Jerez".

La programación cuenta con dos vertientes diferenciadas, como la de los escritores y escritoras de primer nivel y el resto de actividades que incluye propuestas con autores locales, rutas literarias, talleres o actividades de animación. Como nombres propios de la escena literaria, la Feria del Libro de Jerez contará esta edición con la presencia de figuras de la talla de Juan del Val, Luis García Montero, Ángela Banzas, Emilio del Río, Jaime de los Santos, Enrique Vila-Matas, Alfredo Relaño, Vicente Vallés, Sonsoles Ónega, Javier Muñoz, Paufeel (Paula Monreal) o Inma Rubiales.