Un hombre de 75 años sufre un ahogamiento en una piscina privada de Hortaleza pero sale de la parada

Archivo - Ambulancia de SAMUR Protección Civil frente al Hospital 12 de Octubre de Madrid - EMERGENCIAS MADRID - Archivo

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 75 años ha sufrido un ahogamiento en una piscina de una urbanización privada del distrito de Hortaleza pero ha conseguido salir de la parada cardiorrespiratoria, han informado los servicios de emergencia de Madrid.

Los hechos se han producido en una piscina de una urbanización privada en la calle José Miguel Guridi pasadas las 20 horas de este jueves.

Los profesionales de Samur-PC han revertido la parada cardiorrespiratoria de la víctima, rescatada de la piscina privada por una vecina que es médico, quien que ha comenzado las maniobras de reanimación RCP. A la llegada de los equipos de Samur-PC han continuado y la víctima ha recuperado pulso.

Ha sido intubado y trasladado grave al hospital Ramón y Cajal. La Policía Municipal de Madrid ha escoltado el convoy hasta el hospital.