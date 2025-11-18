Jerez pone en marcha este miércoles el proceso participativo para definir el Plan Estratégico del Centro Histórico

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El primer teniente de alcaldesa y delegado del Centro Histórico, Agustín Muñoz, ha anunciado que este miércoles se inicia el proceso participativo del Plan Estratégico Jerez Centro con objeto recoger las opiniones y aportaciones de colectivos, empresas, entidades y ciudadanos en general sobre las prioridades y necesidades de intervención en el centro histórico.

Según ha detallado el Consistorio jerezano en una nota, este proceso participativo tiene como fin el de adaptar a la realidad el diagnóstico preliminar que fue presentado por la alcaldesa, María José García-Pelayo, el pasado mes de julio, de manera que sean los propios ciudadanos los que gradúen por importancia los problemas detectados y así contribuyan a la elaboración de la versión final del diagnóstico, del que partirá la determinación de los objetivos finales del Plan.

En este sentido, Muñoz ha subrayado la importancia "de abrir las puertas a la colaboración y al diálogo con la ciudadanía para obtener una visión más completa y compartida del modelo de centro histórico que queremos conseguir entre todos, para que sea un lugar más habitable y agradable para vivir, visitar y disfrutar".

De este modo, el primer teniente de alcaldesa ha destacado que con "se inicia este proceso porque nos importa la opinión de quienes mejor conocen el centro, su gente, pero también del resto de ciudadanos de Jerez y empresas con sede en la ciudad".

Por este motivo, Muñoz ha animado e invitado a los jerezanos a participar activamente en este proceso "y a aportar su perspectiva y valoración sobre los grandes retos que tenemos delante para revitalizar el comercio y la actividad económica, impulsar la vida social y cultural, mejorar el espacio público y conseguir una movilidad más sostenible, poner en valor nuestro patrimonio histórico o hacer de nuestros barrios lugares más cohesionados".

DESARROLLO DEL PROCESO PARTICIPATIVO

Para facilitar la participación en este proceso, el Ayuntamiento ha puesto en marcha unos cuestionarios online donde se podrán expresar opiniones y aportaciones sobre las prioridades de intervención en el centro histórico. En ella podrán participar toda la ciudadanía y personas jurídicas con sede en la ciudad.

Este cuestionario se podrá contestar desde la página web del Ayuntamiento ('www.jerez.es') y estará activo desde el miércoles 19 de noviembre hasta el 18 de diciembre de 2025, ambos inclusive.

El objetivo de esa iniciativa es conocer qué problemas consideran prioritarios los habitantes de la ciudad para terminar de definir el diagnóstico del Centro Histórico y contribuir a la delimitación de los objetivos estratégicos del Plan.

Las cuestiones planteadas en este cuestionario se articularán en torno a cuatro áreas temáticas fundamentales: vivienda; espacio público, movilidad y accesibilidad; actividades económicas y desarrollo; y cohesión social y gobernanza.