El Jerez rural avanza hacia la normalidad tras actuar el Ayuntamiento en el 80% de las calles afecta

Jaime Espinar en la reunión de las barriadas rurales. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

Los tenientes de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, y de Medio Rural del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Susana Sánchez, han presidido una reunión con personal técnico municipal y de las empresas concesionarias de servicios para evaluar los trabajos que se han venido realizando para paliar las consecuencias del tren de borrascas que está padeciendo la ciudad y coordinar nuevas acciones, tras haber atendido en cuatro días el 80% de las calles afectadas.

Del recuento de intervenciones realizadas, el teniente de alcaldesa Jaime Espinar ha destacado que "de las diez barriadas rurales afectadas por los fenómenos meteorológicos adversos y las inundaciones quedan dos por limpiar de barro, como son Las Pachecas y El Portal, y que de 40 calles afectadas, sólo quedan pendientes pendientes de atender".

En este sentido, Espinar ha valorado que "el Jerez rural avanza hacia la normalidad, una vez que el Ayuntamiento ha atendido en cuatro días el 80% de las calles afectadas" y ha insistido en que "se actuará en todas las zonas que se han visto perjudicadas".

En la jornada de este viernes, concretamente, los servicios de limpieza se hallan trabajando en Gibalbín, Mesas de Asta y El Portal, unas labores que continuarán durante el próximo fin de semana, con el objetivo de devolver la normalidad cuanto antes a los vecinos y vecinas de la zona rural.

Igualmente, ha destacado que la barriada de La Greduela, cuyos vecinos tienen previsto volver a sus casas en cuanto lo autorice la Junta de Andalucía, ha recuperado el servicio de recogida de residuos y de limpieza después de 15 días, una vez que el acceso a esta zona ya se ha despejado.

Además de coordinarse en materia de limpieza, los técnicos de Medio Ambiente y de las empresas concesionarias están trabajando conjuntamente en la revisión y valoración del estado del arbolado de parques y zonas verdes del municipio.

Y precisamente, se ha determinado que por el riesgo que aún existe de caída de ramas y árboles, se mantienen cerrados al público este fin de semana los parques de Las Aguilillas, El Altillo y Santa Teresa, a la espera de una evaluación de su situación y la ejecución de las actuaciones que sean necesarias.

Por otro lado, se ha valorado favorablemente el estado de las redes de saneamiento de la ciudad, que ya se han recuperado, si bien se están solucionando los problemas que la crecida del río ha generado en la depuradora.

También están al día los trabajos de señalización vial, habiéndose repuesto las señales verticales afectadas por el viento y la lluvia. De este modo, la próxima semana, una vez que el clima lo permita, se retomarán los trabajos de repintado de pasos de peatones y señalización de la calzada, según ha indicado el Ayuntamiento.