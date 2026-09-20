Más de un millar de personas participan en la Semana Europea de la Movilidad en Jerez (Cádiz)

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, acompañada por varios miembros del Gobierno de la ciudad, ha participado este domingo en las actividades organizadas con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, que han reunido a más de un millar de personas en torno a la marcha ciclista Bici-Amistad, la Fiesta de la Movilidad y el reto 'Pedalea por una Movilidad Sostenible'.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la marcha ciclista Bici-Amistad ha agotado los 1.500 dorsales disponibles y ha recorrido 8,5 kilómetros por calles y plazas de la ciudad, mientras que la Fiesta de la Movilidad, celebrada por tercer año consecutivo en el parque Atocha, ha incluido actividades infantiles, música, talleres y propuestas relacionadas con la movilidad sostenible.

Además, el reto 'Pedalea por una Movilidad Sostenible' ha mantenido ocupadas seis bicicletas estáticas durante toda la jornada para promover el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano sostenible.

En este sentido, García-Pelayo ha agradecido la respuesta de la ciudadanía a la programación y ha señalado que la participación registrada supone un "acicate" para continuar impulsando iniciativas destinadas a conseguir una movilidad "cada vez mejor, más verde, sostenible e integradora" en Jerez.

En este contexto, la alcaldesa ha repasado algunas de las medidas medioambientales que se han puesto en marcha durante los últimos meses y a lo largo de la legislatura, entre ellas la renovación de la flota de autobuses urbanos por vehículos más sostenibles, la repoblación del arbolado y las zonas verdes, la apuesta por energías limpias en edificios municipales y la renovación del alumbrado público mediante la transición al sistema LED.

ACTUACIONES EN MATERIA DE SOMBRA Y SOSTENIBILIDAD

Del mismo modo, la regidora ha citado entre las actuaciones desarrolladas el emparrado de vías del centro y la generación de sombra mediante toldos y pérgolas, como parte de las iniciativas impulsadas en la ciudad relacionadas con la sostenibilidad y la mejora del espacio urbano.

Por otro lado, García-Pelayo ha celebrado el apoyo prestado por las entidades patrocinadoras y colaboradoras de las actividades celebradas este domingo, entre ellas El Corte Inglés, Alcampo, Coca-Cola, Merca-Jerez, Enjoy, la Asociación de Vecinos Palos Blancos, la Hermandad de La Clemencia y los clubes ciclistas de la ciudad.

Igualmente, la alcaldesa ha hecho extensivo este reconocimiento a otras empresas que han contribuido al desarrollo de la programación de la Semana Europea de la Movilidad, como Mapfre, Clínica Beiman y Tele-Taxi.

Por su parte, la marcha ciclista Bici-Amistad ha vuelto a contar con una participación multitudinaria y ha completado los 1.500 dorsales previstos. La actividad, patrocinada por El Corte Inglés, ha partido desde la avenida Voltaire y ha recorrido 8,5 kilómetros en un ambiente festivo y familiar.

Durante el recorrido, los participantes han transitado por calles y plazas de Jerez en una actividad planteada con carácter lúdico y no competitivo, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana y el uso de la bicicleta.

Mientras tanto, la Fiesta de la Movilidad se ha celebrado por tercer año consecutivo en el parque Atocha y ha ofrecido actividades de dinamización infantil, música, talleres sobre movilidad sostenible, una colchoneta hinchable y el reparto de obsequios entre los participantes.

Asimismo, la Hermandad de La Clemencia se ha encargado del servicio de bar, con precios populares y fines altruistas, mientras que el Grupo La Fábrica Animación ha desarrollado para los niños y niñas actividades, bailes y pintacaras.

Finalmente, el reto 'Pedalea por una Movilidad Sostenible', patrocinado por Alcampo-Coca-Cola y Merca-Jerez, ha consistido en mantener ocupadas durante toda la jornada seis bicicletas estáticas con el objetivo de promocionar la bicicleta como un hábito básico de movilidad urbana sostenible.