Nace una nueva cría de oryx de Arabia y tres gacelas dorcas en el Zoobotánico de Jerez (Cádiz)

Ejemplar de oryx de Arabia nacido en el Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico de Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico de Jerez de la Frontera (Cádiz) acogió a finales del pasado mes de diciembre el nacimiento de una nueva cría de oryx de Arabia, que ya puede ser observada en su instalación con el resto de su familia.

Se trata de una hembra que hace el número 12 de los ejemplares nacidos en el centro jerezano, donde también han nacido en las últimas semanas tres ejemplares de gacelas dorcas, según ha informado el Ayuntamiento en una nota

El oryx de Arabia es una de las especies más emblemáticas para los zoos, ya que fue salvada por el trabajo de conservación de los mismos.

A principios del siglo XX comenzaron las grandes cacerías del oryx blanco bajo la creencia de que su carne proporcionaba valentía y resistencia a la sed y su sangre era muy eficaz contra la mordedura de serpiente. En 1962 solo quedaban diez ejemplares con vida.

La Sociedad para la Conservación del Reino Animal de Londres decidió entonces evitar la extinción de esta especie mediante su cría en cautividad. Con tan solo ocho ejemplares capturados y otros cinco precedentes de zoos particulares, los oryx blancos consiguieron multiplicarse con éxito.

Gracias a la labor de los zoos, en 1980 se reintrodujeron en Omán con el apoyo del Gobierno de ese país que lo declaró especie protegida.

El Centro jerezano fue el primero de España que se incorporó al proyecto de reproducción en cautividad de esta especie en el año 1999. El primer nacimiento en España, en este centro de conservación, de esta especie fue ese mismo año y el último, ha sido la hembra nacida en diciembre.

El oryx de Arabia es una especie de mamífero artiodáctilo de la familia Bovidae y es la menor de las cuatro especies de órices y la que en mayor peligro de extinción se encuentra. También se le denomina, junto al órix de cuernos de cimitarra (Oryx dammah), órix blanco, debido al color de su pelaje.

Los cuernos de los machos y hembras miden 50-68 centímetros de largo y tienen una coloración básicamente blanca, presentan una máscara negra en la cara. Tiene ojos negros y banda oscura en las mejillas. La silueta se caracteriza por sus cuernos afilados en forma de daga y un penacho oscuro en la cola.

Por su parte, la gacela dorca es un ejemplar pequeño sin ninguna distribución de color contrastada en el cuerpo. Tiene coloración pardo amarillento arenoso con una tenue banda pardo amarillenta rojiza a lo largo de la parte inferior de los flancos, nunca negra, contrastando con el vientre blanco.

Se caracteriza por cuernos en forma de lira, fuertemente anillados, curvados hacia atrás y suavemente divergentes, convergiendo después hacia dentro, con la puntas dobladas hacia arriba en una curva bien marcada.

Debido a la excesiva caza a la que ha sido sometida, le ha llevado a desaparecer en muchas zonas por las que se distribuía, y en las que aún está presente su situación está también amenazada.