El operativo del Ayuntamiento de Jerez intensifica las labores de limpieza en Las Pachecas tras el temporal

Dispositivo de limpieza en Las Pachecas tras la crecida del río Guadalete. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El operativo especial puesto en marcha por el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) desde principios de la semana pasada para acompañar a las personas que fueron desalojadas por la crecida del río Guadalete con el fin de facilitar el regreso a sus hogares, ha intensificado las labores de limpieza en puntos afectados, como Las Pachecas, la última zona en la que se ha autorizado el acceso a los vecinos afectados.

En este sentido, ha señalado en una nota que en esta barriada rural está trabajando esta jornada de miércoles un dispositivo compuesto por 20 trabajadores y siete máquinas, de las que tres son retroexcavadoras, dos camiones y dos cubas.

Así, este contingente, coordinado por la Tenencia de Alcaldía de Servicios Públicos y la Tenencia de Alcaldía de Medio Rural, con la delegación de alcaldía de la barriada, se ha centrado en un primer momento en despejar los accesos para poder entrar en la zona y en valorar la situación para poder actuar.

Las labores continúan con la limpieza de lodos, cieno, sedimentos, escombros, ramas y árboles caídos y otros residuos y en la retirada de muebles y objetos que han quedado inservibles en el interior de las viviendas de las zonas más afectadas de Las Pachecas. El operativo cuenta igualmente con maquinaria de UTE-Jerez, Aqualia e INUR. Por su parte, el Ayuntamiento ha facilitado productos de limpieza a las personas afectadas por la crecida del río para contribuir a la vuelta a la normalidad en sus hogares.

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha recordado que "el objetivo de este operativo es actuar de forma coordinada y eficiente para agilizar el retorno a sus hogares de las personas afectadas por la crecida del río Guadalete, una vez que ya todas las personas afectadas del municipio que fueron evacuadas están retornando a su lugar de origen".

Igualmente, ha señalado que "de forma ágil y eficiente se está actuando en toda la zona rural afectada por las borrascas y la crecida del río y que los trabajos continuarán hasta que todo vuelva a la normalidad".