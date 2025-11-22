Paterna (Cádiz) homenajea a la jerezana Lola Flores con una baldosa conmemorativa en la calle Petenera

PATERNA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcaldesa Jaime Espinar ha asistido, en representación del Ayuntamiento de Jerez, al homenaje que la localidad de Paterna ha dedicado a la jerezana Lola Flores y al algecireño Paco de Lucía con motivo del Día Internacional del Flamenco con el descubrimiento de dos baldosas conmemorativas en la calle Petenera.

En una nota de prensa, Espinar ha destacado el orgullo que supone para la ciudad que "una localidad como Paterna con tanto arraigo flamenco dedique este homenaje a una de nuestras ilustres paisanas. Lola Flores es y seguirá siendo un mito, una artista de raza que rompió esquemas en su momento y que sigue siendo un referente para todos aquellos amantes del flamenco".

El teniente de alcaldesa ha mostrado también su agradecimiento al Ayuntamiento de Paterna y la Diputación de Cádiz por este "entrañable homenaje" no sólo a Lola Flores sino a Paco de Lucía. "Jerez y la provincia somos cuna del flamenco y tenemos que llevarlo a gala. Es una de nuestras principales señas de identidad y un patrimonio que sigue muy vivo, como demuestran los numerosos actos que se han celebrado en centros educativos de nuestra ciudad, enmarcados en la celebración del Día Internacional del Flamenco".

El acto de homenaje en Paterna ha consistido en el descubrimiento de dos baldosas dedicadas a Lola Flores y Paco de Lucía. Anteriormente, familiares de ambos artistas han firmado en el Libro de Honor del Ayuntamiento.

Una vez descubiertas las baldosas, el acto se trasladó a la peña cultural La Petenera, donde se pudo disfrutar del cante de los artistas Antonio José Nieto, reciente ganador del Concurso Internacional de Cante por Peteneras, y de Regina García Manzano.

RENOVACIÓN DE PARQUES INFANTILES

El Ayuntamiento, a través de la Delegación de Servicios Públicos, ha comenzado la obra de renovación del parque infantil de la plaza del Progreso, adjudicada a la empresa Juegos Kompan por 47.400 euros con un plazo de ejecución de un mes.

Esta actuación conlleva el desmontaje de los elementos de juego que existían hasta ahora, la demolición del pavimento existente y de unas estructuras de fábrica de ladrillo, así como el desmontaje de barandilla de madera, para proceder después a la ejecución de un nuevo parque infantil.

Por otro lado, el Consistorio, través de la Delegación de Protección Animal, sigue trabajando en las labores de desratización y desinsectación dentro de la campaña puesta en marcha en todo el término municipal. Esta semana las labores se están realizando en el entorno de Croft y en la urbanización de Montealto dando respuesta a la demanda vecinal.