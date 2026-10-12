El Plan contra el Cambio Climático de Jerez de la Frontera avanza con aportaciones de entidades y colectivos

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos de Jerez de la Frontera (Cádiz), Jaime Espinar, mantiene una reunión telemática por el Plan municipal contra el Cambio Climático. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Jaime Espinar, ha mantenido una reunión telemática con miembros del Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente (Cetenma) tras la que ha explicado que el gobierno local "continúa avanzando para que Jerez cuente con un Plan Municipal contra el Cambio Climático".

Así, ha detallado en una nota este lunes que en el Pleno del Ayuntamiento celebrado en el mes de junio se aprobó de manera inicial el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible 2030, "un instrumento estratégico que definirá las políticas municipales en materia de sostenibilidad y transición energética", que contempla 38 medidas destinadas a "reducir emisiones, adaptarse al cambio climático y combatir la pobreza energética", según ha precisado.

Jaime Espinar ha explicado que, en estos momentos, desde el Ayuntamiento trabajan con "todas las aportaciones" que "han hecho llegar distintos colectivos que trabajan a favor del medio ambiente, en el marco del periodo de alegaciones que se abrió durante el verano pasado, tras el visto bueno del Pleno municipal".

Desde el Ayuntamiento explican que uno de los aspectos más relevantes del proceso de elaboración del Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible 2030 ha sido la participación de la ciudadanía y de los distintos agentes sociales, económicos, y medioambientales de la ciudad, ya que ha sido sometido a distintas fases de consulta, exposición pública y foros de participación, para facilitar la incorporación de aportaciones y observaciones de la ciudadanía.

El teniente de alcaldesa ha valorado de forma "muy positiva" todas estas aportaciones recibidas, y ha estimado que "el documento, que se aprobará de manera definitiva antes de que acabe el año, incorporará un número muy importante de estas aportaciones".

Jaime Espinar ha dado las gracias por la participación de las distintas entidades, cuyas propuestas "enriquecerán este documento", en el que también se verán reflejadas "buena parte de las medidas que ya estamos aplicando por parte del gobierno municipal para luchar contra el cambio climático", según ha abundado.

Igualmente, ha señalado que, abriendo este plan a la participación, "demostramos que escuchamos a todas las entidades y sensibilidades para crear este documento que se está diseñando para todos los jerezanos".

El teniente de alcaldesa ha defendido que "luchar contra el cambio climático conlleva la mejora de los servicios públicos municipales", porque supone "tener autobuses nuevos, contar con mejor alumbrado viario, con unos servicios públicos más eficientes y con unas instalaciones municipales adaptadas", según ha argumentado.