El pleno de Jerez (Cádiz) aborda el viernes los asuntos "inaplazables" en señal de duelo por accidente en Toledo

Archivo - Pleno del Ayuntamiento de Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha acordado adaptar el contenido del pleno ordinario previsto para este viernes 30 de octubre, abordando sólo los asuntos de gestión "inaplazables", debido a las circunstancias derivadas del luto oficial decretado por el trágico accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo, y como muestra de respeto y solidaridad con las víctimas y sus familiares.

En una nota, el Ayuntamiento ha informado que se ha decidido mantener la celebración del pleno extraordinario convocado a las 8,00 horas para la designación de los miembros de las mesas electorales al tratarse de un trámite que debe realizarse dentro de los plazos establecidos.

El primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, ha explicado sobre el pleno ordinario de octubre que la Junta de Portavoces ha acordado limitar su contenido "exclusivamente a los asuntos de gestión inaplazables", retirándose el resto de los puntos que figuraban inicialmente en la convocatoria. En consecuencia, la sesión tendrá un carácter "estrictamente administrativo y de gestión".

Asimismo, ha avanzado que durante la sesión plenaria se guardará un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas en el accidente ferroviario como expresión del pesar de la Corporación municipal y de su solidaridad con las familias y todas las personas afectadas por esta tragedia.

Por otra parte, la Junta de Portavoces ha acordado no celebrar el pleno ordinario correspondiente al mes de noviembre, debido a que se celebraría en campaña electoral para las generales del día 29. No obstante, se ha aclarado que, en caso de que durante este periodo surgiera algún asunto de gestión que necesite una resolución inmediata o alguna cuestión urgente que no pudiera aplazarse hasta el 18 de diciembre, se procedería a convocar un pleno extraordinario para su tramitación.