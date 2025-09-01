El Pleno de Jerez (Cádiz) aprueba la distribución del remanente de Tesorería para pagar deuda y proyectos de ciudad

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

El Pleno municipal en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), presidido por la alcaldesa, María José García-Pelayo, ha aprobado la propuesta de modificación de crédito y el reconocimiento extrajudicial de operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto en el vigente presupuesto municipal 2025.

Igualmente, se ha aprobado la renuncia de José Ángel Aparicio de su cargo como delegado municipal de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidades y Deportes debido a su próximo nombramiento como delegado territorial de Educación de la Junta de Andalucía, ha informado el Ayuntamiento en una nota.

En relación al primer asunto, y como ha explicado el delegado de Economía y Hacienda, Francisco Delgado, el pasado 30 de mayo de 2025 se firmó la resolución de liquidación del presupuesto del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2024, que ponía de manifiesto un remanente de Tesorería para gastos generales de 22.553.481,27 euros.

Como ha señalado, se pretende "cumplir con lo dispuesto" en el artículo 32 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y "amortizar anticipadamente" la cuantía resultante del superávit emitido por la Intervención Municipal el pasado 11 de agosto, y que en términos consolidados arroja la cantidad de 217.612,03 euros, una cantidad, ha asegurado, "que aplicaremos a aquellas operaciones financieras específicas de mayor tasa de interés al objeto de proceder a amortizar anticipadamente una cuantía igual a la del citado superávit, siendo la primera vez que se realiza en este Ayuntamiento".

También ha recordado que se destinará al listado de pagos pendientes de aplicación presupuestaria del ámbito financiero, por un importe total de 11.915.628,31.

Por otro lado, Francisco Delgado ha subrayado que el Gobierno pretende acometer con este remanente actuaciones que "dan respuesta a necesidades específicas" de la ciudad que no disponen de crédito, y que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente.

Para seleccionar estas actuaciones, desde Presidencia se solicitó a los Servicios Municipales la identificación de esas necesidades "de imperiosa ejecución" y que por falta o insuficiencia de crédito no se han llevado a cabo, al objeto de dotarlas presupuestariamente con la presente modificación de crédito.

Esta partida se destinará a gastos, transferencias a entidades y ajustes del Plan Estratégico de Subvenciones y cuenta con un importe de 5.104.314,51 euros.

De esta cantidad, un total de 2.282.946 euros se emplearán en la ejecución de proyectos por parte de las distintas delegaciones municipales, garantizando así la atención a las necesidades ciudadanas de limpieza, seguridad.

El delegado de Economía ha recordado que el superávit es la cantidad que se tiene que destinar a reducir endeudamiento.

Entre estos proyectos figuran la decoración navideña del Mercado Central de Abastos, mejora y adaptación de diversos puestos del mismo y otras acciones de dinamización comercial, campaña de promoción del Mercado de Federico Mayo, u obras de adaptación de espacios y aulas en el Zagal.

También se han incluido actuaciones en materia de mejora de la dotación de equipamientos, infraestructuras y servicios, como es el caso de suministros varios de elementos de juegos infantiles, parques biosaludables y de calistenia, remodelación de parques como el de Pozoalbero y Timanfaya, o ejecución de rampas en Icovesa y Vallesequillo.

Asimismo, se contemplan obras de renovación de instalaciones deportivas y de mantenimiento de césped artificial, suministro de material deportivo, la instalación de ascensor y la reparación de cubiertas de Chapín o la instalación de graderíos y módulos y vestuarios en el campo de Picadueñas.

En cuanto a mejoras para la zona rural, se han incluido propuestas de suministro de farolas fotovoltaicas, reparación de diversas calles y arreglos en parques infantiles, limpieza de arroyos o red de drenaje de barriadas rurales, limpieza de maleza y pastos y reparación de caminos.

Este listado se completa con proyectos destinados a labores de limpieza en la Laguna de Torrox, creación de dos nuevas zonas de esparcimiento canino, mejora de la dotación del Parque del Retiro, la rehabilitación de la finca de la calle Agustinos, el adecentamiento de la fachada principal del Ayuntamiento, la reparación de la fachada de la bodegas Díez Méritos o del Pasaje San Ignacio.

Además, se llevarán a cabo, mediante esta partida, las obras de adaptación de la sala de la Escuela de Policía, la adquisición de equipamientos y materiales para Protección Civil, la ampliación de la dotación del parque de Educación Vial, el suministro de postes para las paradas de autobús, el suministro de señales luminosas tipo LED o la instalación de una pérgola en la entrada del Zoobotánico.

Dentro de esta partida de 5.104.314,51 euros, se incluye también un capítulo de transferencias a entidades públicas o sociedades municipales para la ejecución de proyectos de sus respectivas competencias, como es el caso de la musealización del Centro Lola Flores II, las obras de estabilización del edificio de bodega de la calle Cristal, la organización de la Superbike, la renovación de marquesinas y postes inteligentes o la climatización de la Residencia de Mayores así como la adquisición de material ortopédico.

De forma resumida, la financiación con Remanente de Tesorería para gastos generales asciende a 17.237.554,85, de los cuales 13.285.009,96 euros son para necesidades de crédito, y 3.952.544,89 euros para créditos extraordinarios.

RENUNCIA DE JOSÉ ÁNGEL APARICIO

El delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidades y Deportes, José Ángel Aparicio ha presentado su renuncia debido a su nombramiento como delegado territorial de Educación. Esta renuncia supone que será Tomás Sampalo el que asuma las competencias de Salud y Deportes, una vez se formalice su entrada en la Corporación como concejal por parte del Partido Popular.

Aparicio se ha mostrado "muy agradecido por servir a mi ciudad", agradecimiento a todas las personas que han recorrido este camino a su lado y a quienes le han ofrecido esta oportunidad, como la alcaldesa de Jerez.

Igualmente, ha agradecido el trabajo y el apoyo de los funcionarios municipales, los técnicos, que trabajan en educación y deporte, ya que "sin su esfuerzo diario nada de lo que hemos conseguido habría sido posible", extendiendo sus palabras a los colectivos, asociaciones, clubes deportivos, centros educativos, Ampas, con los que ha trabajado "codo con codo para mejorar la vida de nuestros vecinos".

"Con humildad, trabajo y honestidad hemos sembrado un camino que otros seguirán recorriendo, satisfecho con el trabajo hecho, aunque siempre queda mucho por hacer", ha comentado en su despedida.

Por su parte, la alcaldesa le ha dado las gracias por decir que sí a la propuesta que le hicieron ella y Agustín Muñoz, y "embarcarte en un viaje difícil y complicado" que "con tu sentido del humor y tu entrega lo has hecho más fácil, nos has motivado y animado a seguir adelante".

"Te vas a Cádiz y sé que no perdemos un concejal porque ganamos un delegado territorial que será un aliado de Jerez, quedan muchos proyectos por afrentar en nuestra ciudad, aunque has cerrado muchas puertas que llevaban abiertas muchos tiempo", ha argumentado la alcaldesa.

Todos los portavoces de los grupos municipales han destacado también el talente de José Ángel Aparicio y le han deseado suerte en la nueva etapa que va a emprender como delegado territorial.