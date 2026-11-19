Archivo - Agentes de la Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) en un control. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha interpuesto ocho denuncias a usuarios de patinetes eléctricos en los últimos días por incumplir la normativa vigente, dentro de la campaña de uso de responsable de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP).

En una nota, el Ayuntamiento ha detallado que las infracciones han sido por no usar casco obligatorio, conducir siendo menores de 15 años, no circular con la iluminación adecuada ni tener registrado el VMP.

Además, en uno de los casos, en concreto en un control ubicado en la zona de Angustias, el conductor llegó a huir abandonando el patinete tras haber sido preguntado por los agentes sobre el origen y propiedad del mismo, que no figuraba como denunciado en dependencias policiales. El usuario fue posteriormente interceptado por los agentes.

Los agentes han abierto también diligencias penales a 14 conductores por presuntos delitos contra la normativa de Seguridad Vial en los últimos días, debido a la conducción sin la documentación pertinente en vigor, por haber agotado el saldo de puntos, por hacerlo en estado ebrio y por haber impactado en uno de los casos con mobiliario urbano, en concreto, una valla quitamiedos situada en un tramo de la avenida Reina Sofía.

En otro de los casos se ha destacado que el posteriormente filiado, al observar la presencia de la Policía Local mientras conducía de forma anómala en avenida Nazaret, abandonó el propio vehículo a los pocos metros, siendo interceptado y sometido a la prueba de alcoholemia, en la que ofreció resultado positivo.

En la misma línea de control de documentación para refuerzo de la Seguridad Vial, se han establecido controles de barriadas en la zona de Olivar de Rivero y de Camino de Albadalejo, que se han saldado con tres denuncias por incumplimiento del Reglamento General de Circulación, una denuncia por infracción al Reglamento General de Vehículos y otra por uso indebido de VMP.

En cuanto a otros servicios, se ha denunciado a un individuo por portar un arma de dimensiones prohibidas, un cuchillo de hasta 30 centímetros de hoja cortante y punzante, en el entorno de la plaza de Toros, donde además ha sido denunciado otra persona por tenencia de estupefacientes.

De igual manera, la Policía Local ha prestado asistencia a la Guardia Civil, a requerimiento de este Cuerpo, por un accidente de tráfico ocurrido en la autovía Jerez-Los Barrios entre un turismo y un rebaño de ovejas, a efectos de dejar expedita la vía.