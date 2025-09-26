Los Premios Ciudad de Jerez (Cádiz) reconocen al Centro de Coordinación Operativa por su respuesta ante emergencias

Archivo - La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, presidiendo la reunión del Centro de Coordinación Operativa (Cecop), recientemente reconocido con el Premio Especial Ciudad de Jerez, durante el apagón de abril. ARCHIVO. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha anunciado este viernes los Premios Ciudad de Jerez 2025, que se entregarán el próximo 9 de octubre y que este año distinguirán con el Premio Especial al Centro de Coordinación Operativa (Cecop)por su "eficaz y rápida respuesta" ante emergencias, fenómenos climatológicos adversos y otras situaciones extraordinarias que este año han requerido "de una especial implicación y trabajo", como la dana, el apagón eléctrico o los incendios del verano.

Estos premios constituyen "el mayor reconocimiento de la ciudad" a personas, colectivos e instituciones que hayan tenido una actuación destacada en diversos ámbitos, valorando su contribución al crecimiento, promoción, difusión y mejora de la calidad de vida de Jerez y sus ciudadanos, como ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Las personas y entidades galardonadas recibirán el próximo 9 de octubre, Día de San Dionisio, patrón de la ciudad, una reproducción del casco griego en una gala que se celebrará en los Museos de La Atalaya de Jerez

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes la entrega de un Premio Especial y de los ocho premios Ciudad de Jerez: Prometeo, Igualdad, Cultura, Emprendimiento, Juventud, Deportes, Solidaridad y Sostenibilidad.

El Premio Especial Ciudad de Jerez para el Centro de Coordinación Operativa (Cecop) reconoce su respuesta ante emergencias, fenómenos climatológicos adversos y otras situaciones extraordinarias ocurridas este año, además de su "importante labor" en los grandes eventos como la Navidad, la Feria del Caballo o el Gran Premio de Motociclismo.

El Premio Ciudad de Jerez Prometeo es para el doctor Jesús Corral Jaime, jefe del Servicio de Oncología del Hospital de Jerez y presidente de la Asociación Xerezana de Investigación Oncológica (AXIO). Con ello se reconoce su trayectoria como médico oncólogo e investigador, siendo autor de más de 60 artículos y publicaciones, 14 libros y 100 resúmenes de congresos nacionales e internacionales, así como su dedicación a una entidad social jerezana desde donde ayuda a que pacientes, familiares y la comunidad en general participen más activamente en la lucha contra el cáncer.

El Premio Ciudad de Jerez a la Igualdad ha recaído en José Ramón Alcalá Zamora, reconociendo su participación en el diseño, implementación y evolución del Plan Municipal por la Accesibilidad e Integración Social de las personas con discapacidad, así como el fomento de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres con capacidades diversas, siendo parte activa desde sus comienzos del programa Hombres por la Igualdad.

Trabajador social, José Ramón Alcalá ha liderado la coordinación técnico-asociativa de la Oficina Municipal de Atención a la Discapacidad, obteniendo la OMAD, bajo su coordinación, reconocimientos como el Premio Cermi, Premio Progreso de la FAMP o el Premio Nacional Reina Sofía de Accesibilidad Universal de Municipios, ha reseñado el Ayuntamiento.

Fredes Insa, Escuela de Danza y Comedia Musical recibirá el Premio Ciudad de Jerez a la Solidaridad, distinguiendo su progresión benéfica "imparable", tanto por su aportación a obras solidarias como por el número de alumnos que han colaborado en hacerlo posible. Cada año la escuela pone en escena un musical, cuyos ingresos van destinados íntegramente a apoyar causas relacionadas con el cáncer infantil.

El Premio Ciudad de Jerez a la Cultura es para la familia Gallardo, una saga jerezana encabezada por Antonio Gallardo Molina, de cuyo nacimiento se conmemora su centenario este 2025. Esta familia ha tejido a lo largo de varias generaciones una red artística que abarca la poesía, la música y el cante.

Antonio Gallardo, alma fundadora del linaje, fue un poeta prolífico, compositor y figura clave en el desarrollo del arte flamenco, dejando registradas más de 700 obras en la SGAE.

El Premio Ciudad de Jerez a la Juventud recae este año en Raúl Rubiales 'Raule', uno de los jóvenes cantantes "más prometedores" de la nueva música española, especialmente en la fusión entre flamenco, pop y funk.

Comienzó su carrera en Radio Macandé, siendo 2015 su primer trabajo en solitario. Tras tres discos, en enero de este año lanzó su single 'Ninfómano', acumulando ya más de 63 millones de reproducciones. Ha logrado tres Discos de Oro y su música ha colgado el cartel de "todo vendido" en numerosas fechas de sus giras.

Clínica Beiman Empresa recibirá el Premio Ciudad de Jerez al Emprendimiento. Como se ha recordado, surgió en esta ciudad en 2010 con la apertura de su primera clínica en Guadalcacín. Este premio reconoce ahora "su exitoso proyecto emprendedor" tanto por su atención multidisciplinar como por su prolífera extensión territorial, situándose al frente a Benjamín Ruiz.

Paralelamente, Beiman trabaja con federaciones deportivas, siendo servicio médico oficial para muchas, incluida la RFAF. A día de hoy supera las 30 especialidades médicas y cuenta con una plantilla de más de 300 profesionales.

El Premio Ciudad de Jerez al Deporte es para el Consejo Local del Motor, un órgano de participación ciudadana creado para promover todo lo relacionado con el motor, tando deporte, cultura, ocio, turismo y solidaridad. Destaca su trabajo en el ámbito deportivo mediante la formulación de propuestas y sugerencias, asesoramiento en programas y actuaciones relativos al automovilismo, motociclismo y motor en general.

Creado en 2015, desde entonces ha ido aumentado su actividad, participando en el mismo hasta 20 clubes de la ciudad. Según el Ayuntamiento, ha sido "clave" para recuperar la presencia de la afición motera durante el GP de Motociclismo.

Por último, se entregará el Premio Ciudad de Jerez a la Sostenibilidad para Iniciativa Ciudadana Emparrados, que busca cubrir calles del centro histórico con la sombra natural de las parras, con la doble finalidad de aportar sombra pero también de embellecer el espacio urbano, reforzando la identidad vitivinícola de la ciudad.

Comenzó como una propuesta de vecinos y personas "amantes del patrimonio urbano" para que otras calles, además de la famosa calle Ciegos de González Byass, tuvieran esta ambientación verde y se convirtiera en "un bonito proyecto" para la ciudad, actuando sobre calles del centro como Cadenas o Rincón Malillo.