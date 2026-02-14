Presentado el cartel del Vía Crucis de la Unión de Hermandades de Jerez (Cádiz)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo asiste a la presentación del cartel, obra de la artista sevillana Nuria Barrera. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

Este sábado 14 se ha presentado el cartel del Vía Crucis de la Unión de Hermandades 2026, en Jerez de la Frontera (Cádiz), obra de la pintora sevillana Nuria Barrera, en un acto que ha tenido lugar en los Claustros de Santo Domingo y al que han asistido la alcaldesa de la localidad, María José García-Pelayo; el teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz y el delegado de Cultura, Francisco Zurita.

El Señor de la Sentencia y Humildad, titular de la Hermandad de la Yedra ha sido la imagen seleccionada para presidir el Vía Crucis que tendrá lugar el próximo lunes, 23 de febrero, en la Santa Iglesia Catedral , coincidiendo con el primer Lunes de Cuaresma, según ha anunciado el Ayuntamiento en una nota.

El Consistorio ha señalado que esta presentación es "uno de los actos más destacados" que anuncia la cercana Cuaresma y la próxima Semana Santa y ha contado con la presencia del presidente de la Unión de Hermandades, José Manuel García Cordero, su junta de gobierno así como numerosos hermanos de las distintas hermandades de la ciudad.

La alcaldesa ha felicitado en su intervención tanto a la Hermandad de la Yedra como a la autora del Cartel, Nuria Barrera, así como a la Unión de Hermandades. "Este año en el que lo hemos pasado tan mal en estas últimas semanas, le pedimos más que nunca al Señor de la Sentencia salud para todos nosotros y que vengan tiempos mejores", ha afirmado.

Además, ha pedido al Señor "que deje de llover y que vuelva la tranquilidad", en referencia a la situación que se vive en la sierra gaditana tras el paso del tren de borrascas. Al hilo, la regidora también ha agradecido a las hermandades su solidaridad en estos tiempos difíciles, "os habéis volcado con los más necesitados llenando los depósitos municipales de alimentos y productos de primera necesidad. Ya lo hicisteis en pandemia y lo habéis vuelto a hacer ahora y lo hacéis a diario desde vuestras bolsas de caridad", ha congratulado.

La primera edil ha celebrado la llegada de la Cuaresma "la ciudad se vuelca en los preparativos de la Semana Santa y desde el Ayuntamiento volveremos a lanzar una nueva edición del programa 'Spe Lucis', con numerosos actos y actividades acordes con este tiempo cuaresmal", ha señalado la alcaldesa, al tiempo que ha felicitado expresamente a la Hermandad de la Yedra "profundamente arraiga en su barrio de la Plazuela" y a Nuria Barrera "por este importante cartel que engrandecerá aún más el Vía Crucis, uniendo espiritualidad y arte como hacemos también desde nuestra candidatura a Capital Europea de la Cultura".

En contexto, Nuria Barrera es una reconocida pintora sevillana, que tras pasar por la extinta Academia de Dibujo y Pintura de José Luis Pajuelo, Luis Montes y Roberto Reina, ingresa en la Facultad de Bellas Artes y entre los años 1991 y 1996 obtiene la Licenciatura en Restauración y Conservación de Obras de Artes por la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Destaca sobre todo en la pintura y, en su estilo, el interesante manejo de la luz, de tal manera que ésta se convierte en protagonista de su obra, siendo muy personal y característico el empleo del color azul.

Durante el acto la Banda de la Caridad ha interpretado las marchas '50 años de Caridad' y 'Captivum' y también ha actuado el saetero Luis Santiago Jaén.

EXPOSICIÓN DE LAS ANGUSTIAS

Dentro de las actividades que Jerez ofrece para esta Cuaresma, la Administración local destaca la exposición que la Hermandad de Las Angustias tiene abierta en la Sala Profundis de los Claustros y dedicada al centenario de la reorganización de la Hermandad.

En la muestra se pueden contemplar enseres patrimoniales y documentales, desde casullas antiguas hasta el Cristo primitivo. Además de referencias al patronazgo de la Virgen de los donantes de sangre o una destacada colección de fotografías, entre las que destaca por su singularidad una fotografía de La Paquera y Lola Flores, que podría ser la última imagen en la que aparecen juntas.