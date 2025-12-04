El Punto Violeta de la Plaza del Arenal en Jerez atiende a más de 400 personas en su primer fin de semana

Punto Violeta en la Plaza del Arenal en Jerez. - MANU LOPEZ IGLESIAS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha señalado que continúa trabajando para que la campaña 'Jerez por un ocio seguro' esté muy presente en los principales ciclos festivos de la ciudad, por lo que el pasado fin de semana se puso en funcionamiento por segundo año consecutivo un Punto Violeta para el periodo de zambombas, habilitado en la Plaza del Arenal, y que ha atendido a 413 personas entre el viernes y el sábado, de las que 330 fueron mujeres y 83 hombres.

En una nota, el Ayuntamiento ha recordado que este punto violeta estará en funcionamiento este fin de semana, del 5 al 7 de diciembre; 12 y 13 de diciembre; 19 y 20 de diciembre, en horario de 20 a 00 horas; y el 31 de diciembre con un horario que se amplía a la madrugada, desde las 18 horas a las 6 horas.

Según ha indicado, ya ha funcionado el viernes 28 y sábado 29 en horario de 20 a 00 horas y el viernes ha predominado el público más joven. En el caso de las mujeres el tramo de edad de 19 a 29 años alcanzó el 61,26% y en el caso de los hombres, el intervalo de edad de entre 30 y 40 años supuso el 63,64%. Por su parte, el sábado se constató un incremento en la edad, destacando mayores de 50 años, con un 33,8% en el caso de las mujeres y un 47,54% en el caso de los hombres.

El Ayuntamiento ha señalado que el Punto Violeta continúa atrayendo de manera mayoritaria a mujeres, que representan más de las tres cuartas partes de las personas atendidas. Este patrón refleja tanto la identificación de las mujeres con los recursos de prevención y apoyo, como su mayor percepción de vulnerabilidad y necesidad de información en contextos festivos masificados.

El menor número de hombres atendidos, sugiere, según el Ayuntamiento, que persiste una menor aproximación masculina a los recursos de sensibilización, prevención o consulta en materia de violencia de género, pese a su papel fundamental como agentes de cambio.