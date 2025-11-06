La Semana Cultural del Día del Flamenco en Jerez recordará a Antonio Gallardo Molina en el centenario de su nacimiento

Presentación de la Semana Cultural del Día Internacional del Flamenco en Jerez de la Frontera (Cádiz), que se desarrollará entre el 12 y el 16 de noviembre. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

La Semana Cultural del Día Internacional del Flamenco en Jerez de la Frontera (Cádiz), que se desarrollará entre el 12 y el 16 de noviembre, recordará la figura del letrista y compositor jerezano Antonio Gallardo Molina en el centenario de su nacimiento, además de rendir homenaje al cantaor Romerito de Jerez.

En una nota, el Ayuntamiento de Jerez ha detallado que se trata de un programa transversal que mezcla lo artístico con lo divulgativo y participativo a través de 17 actividades en diferentes puntos de la ciudad.

Este programa cultural ha sido presentado este jueves por Francisco Zurita, delegado de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Cultural del Ayuntamiento, y Carlos Granados, director de Fundarte, además de contar con la presencia de artistas y miembros de las entidades colaboradoras.

"Estamos de aniversario", ha señalado Francisco Zurita en referencia a que este año se cumple el 15 aniversario de la declaración por parte de la Unesco del flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, un 16 de noviembre de 2010 que vino a suponer "un antes y un después" para que las instituciones "se comprometieran de una forma efectiva y decidida en la protección y divulgación de este arte singular".

Para el delegado de Cultura, a ese compromiso "no es ajeno" el Ayuntamiento de Jerez al defender que el flamenco "forma parte de nuestra cultura" y es "uno de los ejes de nuestra actividad y una de las bases de nuestra candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031".

A este respecto, ha apuntado que "estamos en un momento clave" para la consecución de "este sueño que reivindicamos con esta programación", sobre la que ha dicho es "rica e intensa" y donde destaca el recuerdo que se hace a la figura de Antonio Gallardo Molina en el centenario de su nacimiento.

De hecho, será su nieto, Antonio Gallardo Monje, quien abra esta Semana Cultural con la Lectura del Manifiesto en Defensa del Flamenco el 12 de noviembre en la Mezquita del Alcázar. Zurita también ha mencionado "el merecido homenaje" que se realiza al cantaor Romerito de Jerez.

El delegado ha finalizado su intervención agradeciendo la colaboración de las distintas entidades que participan en esta Semana Cultural, con hincapié en una colaboración pública-privada que "es necesaria para engrandecer el flamenco".

Por su parte, Carlos Ganados ha asegurado que la Declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad "no es gratuita" y lleva implícita "la bonita obligación de preservar y difundir" el flamenco, lo que implica además el trabajar por mantenerlo como "patrimonio vivo".

Bajo ese criterio se han diseñado las actividades que conforman esta Semana Cultural, donde se ha buscado "un equilibrio" entre el recuerdo a aquellos que "abrieron camino", como Antonio Gallardo, Romerito de Jerez o Paco Cepero, y la participación de la ciudad, su conexión con colectivos sociales específicos, sin olvidar que las generaciones más jóvenes puedan adentrarse en su conocimiento desde la etapa escolar para que este arte patrimonial y su legado "sigan vivos".

El acto ha contado con la presencia de Jesús López, presidente de la Federación Local de Peñas Flamencas, quien ha resaltado que cada año hay más actividades en torno a la celebración de este Día Internacional del Flamenco, una señal de que "va creciendo en la ciudad que más exporta este arte". Asimismo, ha considerado "interesante" extrapolar su difusión a otros colectivos y barrios, además de llevarlo a los colegios.

"Como una carta de agradecimiento. Creo que es lo que haría mi abuelo". Con esta idea en su cabeza elaborará Antonio Gallardo Monje, nieto de Antonio Gallardo Molina, el Manifiesto en Defensa del Flamenco.

Su nieto ha aclarado que su visión del manifiesto no será reivindicar "su manera de ver las cosas" en lo que al flamenco se refiere, sino "ver la parte positiva". Un documento que vendrá a ser "una especie de carta de amor y agradecimiento de todo lo que ha dado el flamenco a Jerez y viceversa". Una misiva especial donde también tendrá cabida "el ejemplo de integración" del pueblo gitano en la ciudad, "una retroalimentación" que "ha engrandecido a ambos a partes iguales", a su juicio.

Además, será un manifiesto donde se haga referencia a tres efemérides: el 15 aniversario de la Declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, el 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a España y el centenario del nacimiento de Antonio Gallardo Molina.

Además de la Lectura del Manifiesto en Defensa del Flamenco, que tendrá lugar el 12 de noviembre, se hará entrega del Premio a la Afición a Paco de la Rosa, vinculado a este arte en su calidad de gestor cultural de la Embajada Española en Francia.

Ese primer día en el Centro de Mayores El Abuelo comenzará el ciclo Flamenco para Nuestros Mayores, a cargo del tabanco El Pasaje, que continuará los días 13 y 14 en el Centro de Mayores de la Zona Sur, Centro de Acogida San José y San Benito.

De las 17 actividades previstas, algunas de ellas tendrán un calado artístico con el ciclo Noches de Cajasol, que se celebrarán en el auditorio que esta fundación posee en la ciudad. La primera de las tres citas previstas reunirá sobre su escenario el 12 de noviembre a Alfonso Mijita y Pepe Joaquina, con la guitarra de Domingo Rubichi y las palmas de Ali de la Tota y Javi Peña.

Un día más tarde será el turno de José de los Camarones y Kina Méndez, acompañados por el mismo guitarrista y palmeros. El ciclo finalizará el 15 de noviembre con el homenaje a Romerito de Jerez, con la presencia del homenajeado, Mateo Soleá, Romero Pantoja, Manuel Jero y las palmas de Javi Peña y Luis de Lúa.

La participación de las peñas flamencas en esta Semana Cultural abarca desde el Curso de Cante dedicado a Antonio Gallardo, que se impartirá en la Peña Tío José de Paula el 13 de noviembre, hasta la singular jornada de Convivencia y Gastronomía de la Peña Luis de la Pica el día 16.

Entre medias, el 14 de noviembre tendrá lugar la Exaltación de la Bulería a cargo de Manolo Moreno Román en la Peña La Bulería, acto en el que se hará entrega de un galardón al guitarrista Paco Cepero y se contará con la actuación de Antonio Reyes, acompañado a la guitarra por Paco León. Previamente, actuará la cantaora arcense La Fabi en Bodegas Lustau, un concierto organizado por la Fundación CajaSol.

El carácter participativo de esta Semana Cultural se pone de manifiesto en el flashmob flamenco organizado por Lunae Internacional y que llevará a cabo la bailaora Beatriz Morales en la Alameda Vieja a las 12,00 horas del 16 de noviembre.

Ese mismo día se podrá contemplar la Exposición de Guitarras que exhibirán algunos luthiers de este instrumento en el Palacio de Villapanés, lugar donde también podrá verse la exposición infantil de los alumnos del CEIP Antonio Machado bajo el título El arte de Jerez entre lunares.

La extensión de estas actividades al ámbito educativo abarca, además, al colegio San Juan Bosco que organizará el Concurso Escolar de Flamenco en Plaza Belén el 14 de noviembre.