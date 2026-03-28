La Semana Santa de Jerez (Cádiz) contará este año con más policías locales, cámaras y visionado en directo de drones

Supervisión de la Semana Santa de Jerez (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) ha anunciado este sábado que la alcaldesa, María José García-Pelayo, ha supervisado los preparativos de la Semana Santa 2026, entre ellos la Carrera Oficial, que comienza en plaza Aladro y se prolonga hasta Catedral, hasta donde las distintas hermandades y cofradías realizan su Estación de Penitencia. En esta edición, destaca el aumento de la Seguridad, tanto por un mayor número de agentes de Policía Local en la calles, como por la incorporación de 10 cámaras más de video-vigilancia y el visionado en directo de la actividad de los 'drones' de la Policía Local en el Cecop.

Según ha asegurado el Ayuntamiento en una nota, se trata de una de las Carreras Oficiales de mayor longitud en España, lo que requiere un trabajo técnico previo determinado en reuniones técnicas entre Ayuntamiento y Unión de Hermandades, y cuerpos y fuerzas de Seguridad.

La alcaldesa, junto al presidente de la Unión de Hermandades, José Manuel García Cordero, y acompañada de miembros del Gobierno municipal, ha realizado la supervisión técnica, junto a responsables también de las distintas áreas municipales implicadas en la organización de la Semana Santa.

La alcaldesa ha subrayado "el trabajo de coordinación técnico entre el Ayuntamiento y la Unión de Hermandades, y con la Policía Local y Policía Nacional, para tener una Carrera Oficial mejorada respecto a la edición anterior".

La alcaldesa ha hecho hincapié en el trabajo técnico realizado desde Policía Local y Movilidad con la Unión de Hermandades "para mejorar el funcionamiento y la permeabilidad de los pasos de peatones en la Carrera Oficial, incluso se están pintando señales en el sueño con las direcciones de paso".

Por su parte, el presidente de la Unión de Hermandades, José Manuel García Cordero, ha indicado que "llevamos desde el mes de diciembre manteniendo reuniones, primero con los hermanos mayores para ver necesidades, cuadrar horarios, sincronizados e itinerarios. Y después nos reunimos con distintos departamentos del Ayuntamiento en los que hay una fluidez y un trabajo magnífico, tanto en el área de Infraestructura, como Cultura, como Movilidad y Policía Local".