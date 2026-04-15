Los vinos de Jerez se maridarán con atún de almadraba durante la Semana del Atún de Barbate

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, junto al alcalde de Barbate, Miguel Molina, en la presentación de la Semana del Atún. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

La ciudad gaditana de Jerez de la Frontera se va a hermanar con Barbate para fusionar los vinos del Marco con el atún rojo de almadraba con motivo de la XVIII Semana del Atún de la citada localidad costera, que se celebrará del 22 de abril al 3 de mayo en dos bloques, con una Ruta del atún del 22 de abril al 3 de mayo y una Feria del Atún del 29 de abril al 3 de mayo, todo ello frente al puerto pesquero, y en bares y restaurantes barbateños.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, junto al alcalde de Barbate, Miguel Molina, ha agradecido que Jerez sea municipio invitado a este evento gastronómico, que tiene al atún de almadraba como protagonista, y que se va a maridar con los vinos del marco de Jerez, que son "los mejores del mundo".

"Es un honor que la Semana Gastronómica del Atún en Barbate tenga a Jerez como ciudad invitada, y más en el marco de la Capitalidad Española de la Gastronomía que ejerce nuestra ciudad", ha remarcado la alcaldesa en palabras recogidas por el Ayuntamiento, en las que ha felicitado al artista jerezano Fernando Quirós por el diseño del cartel del evento.

La alcaldesa ha señalado que había "un compromiso" para que la Capitalidad Española de la Gastronomía 2026 "llegue a todos los rincones de la provincia", tal y como ha trasladado a todos los alcaldes y alcaldesas de la provincia de Cádiz.

La gastronomía y la cultura, ha aseverado, "puede unir a los territorios como provincia, y esa unión nos hace mucho más fuertes", añadiendo que la cocina gaditana "tiene que ser una causa de fusión porque tenemos una provincia envidiable y una causa por la que venir a disfrutar de una gastronomía única y tan diversa como es la provincia".

Asimismo, García-Pelayo ha agradecido la colaboración de Manuel Loreto (Jindama), Carmen Aumesquet (Consejo Regulador), Pepe Ferrer (embajador del Sherry) y a la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, que realizará un espectáculo en Barbate con motivo de tal semana.

Por su parte, el alcalde de Barbate, Miguel Molina, ha destacado "el colorido y la magia" del cartel de Fernando Quirós en primer término y ha subrayado que es "un orgullo fusionar el mejor atún rojo salvaje de almadraba, el de Barbate, con sus almadrabas milenarias, con el mejor vino del mundo".

"Jerez es conocida mundialmente por sus vinos y vinagres. El nuestro es un pueblo marinero y blanco, capital del atún rojo salvaje. Tenemos cuatro almadrabas que descargan en nuestro puerto y su arte es culturalmente trimilenario. Mezclamos la cultura con la recuperación de las almadrabas, es un empleo sostenible también", ha dicho.

En este sentido, el alcalde de Barbate ha hecho hincapié en el hermanamiento entre Jerez y Barbate a través del vino y el atún, considerando que es "un maridaje perfecto".

Además, ha puesto el acento en que este año Jerez es Capital Española de la Gastronomía, por lo que ha enfatizado que "qué mejor municipio invitado a formar parte de este gran evento", resaltando el "honor" que les supone contar con Jerez.

El objetivo, ha expresado, "es unir territorios, unir la cultura, la gastronomía para sacar el máximo esplendor de nuestra tierra".

La Semana del Atún se estructura en torno a una serie de actividades que combinan gastronomía, cultura, turismo y sostenibilidad, ofreciendo una experiencia integral a los visitantes.

Habrá tapas especiales en los 45 establecimientos participantes, con platos tradicionales e innovadores basados en el atún, showcookings de chefs que mostrarán técnicas y recetas con el atún, visitas guiadas a las almadrabas para conocer el proceso de pesca sostenible y su importancia cultural y económica, así como actividades sobre la historia y tradiciones del atún en Barbate.

Igualmente habrá un concurso gastronómico donde los participantes podrán presentar sus creaciones culinarias con el atún y un mercado gastronómico con 'stands' de productos locales, incluyendo conservas y derivados del atún.

La programación se podrá consultar a través de la dirección electrónica: www.lasemanadelatun.com.