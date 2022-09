El III Congreso Internacional Magallanes Elcano aborda en Sevilla el papel transformador de la innovación social

SEVILLA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio de Innovación Social Magallanes-Elcano (LABME) ha celebrado este miércoles la primera jornada del III Congreso Internacional de Innovación Social Magallanes-Elcano en el CaixaForum Sevilla. Un encuentro donde se ha definido el concepto de innovación social a través de la exposición de diversos proyectos aplicados a sectores diferentes orientados en la solución real de problemas sociales.

"Nuestro objetivo es seguir consolidando el Ecosistema LABME, un espacio que reúne a emprendedores de diferentes sectores para seguir impulsando y consolidando los proyectos más innovadores", ha declarado Sol Barbado, codirectora de LABME en el acto de inauguración. Asimismo, ha participado Arturo Bernal, consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, que ha valorado la capacidad de la comunidad "para seguir reinventándose, anticipándose al entorno y a las nuevas demandas a través de la inteligencia de negocio".

También han participado Antonio Muñoz, alcalde de Sevilla; Francisco Oliva, rector de la Universidad Pablo de Olavide; Joaquín Páez, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; y José Marques, presidente de la Estructura de Misión Portuguesa de la Conmemoración del V Centenario de la Primera Circunnavegación. Además, Moisés Roiz, director CaixaForum Sevilla, y Juan Pablo Luque, alcalde de Comodoro Rivadavia; han podido estar presentes online a través de una pantalla.

El encuentro, que ha sido impulsado por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, entre otras instituciones, ha recorrido a través de diferentes mesas redondas, diálogos y conferencias, temáticas como la economía, la educación, el medioambiente, la agricultura, etc. gracias a la participación de una veintena de emprendedores y emprendedoras de España, Portugal y Latinoamérica.

Destaca el diálogo entre Juan Torres, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y catedrático de Economía aplicada en la Universidad de Sevilla, y Marcos Eguiguren, doctor en Dirección y Organización de Empresas, sobre la 'Economía, empresa y finanzas para promover la innovación social', moderado por el periodista de Cadena Ser Salomón Hachuel. Ambos ponentes han desengranado el concepto de Innovación Social diferenciándola de la innovación tradicional. "La innovación tradicional necesita de la sociedad, pero la Innovación Social crea y transforma la sociedad", ha señalado Juan Torres. Y Marcos Eguiguren ha indicado que "si innovación es un estado de la mente, la Innovación Social con el estado de la mente y del alma. Es poner al ser humano en el centro de las empresas". También han coincidido en que la Innovación Social surge cuando hay nuevas necesidades que, en ocasiones, las instituciones públicas dejan sin cubrir.

Seguidamente, Elena Ceballos, física e investigadora en el departamento de Química Marina y Geoquímica del WHOI (Woods Hole Oceanographic Institution, en Massachussetts, Estados Unidos), ha impartido la conferencia titulada 'Los pulmones de la Tierra: océanos' para mostrar a los asistentes la importancia del proceso ecológico de la bomba biológica del carbono y las oportunidades que conlleva.

MESAS REDONDAS

Luego ha comenzado el turno de las mesas redondas con 'Materializar la innovación educativa desde dentro y fuera de las aulas' como primer tema a debatir. Moderada por Mercedes Pérez Millán, responsable de Emprendimiento en la Universidad Loyola Andalucía, han podido compartir sus soluciones Fernando Sierra, cofundador y CEO de Educa360; Miriam Reyes, fundadora de Aprendices Visuales y Escuelas Visuales; y Luis López Catalán, director de Innovación, Tecnología y Datos de Unicef España.

El 'Medioambiente, agricultura y energías limpias' también han estado presentes en la primera jornada del Congreso Internacional de la mano de María José Manjón, investigadora en la Universidad de Comillas en emprendimiento social y pobreza energética; Javier González Paloma, director de Innovación Agronómica en Grupo Fertiberia; y Joaquín Páez, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Las intervenciones han sido moderadas por Antonio Rivero Onorato, director de la oficina de Andalucía de Grayling España. De igual modo, María Paz Lagares, directora General de Empleo, Apoyo a la Economía e Innovación Social del Ayuntamiento de Sevilla, ha moderado la mesa redonda sobre 'Ejemplos de innovación social que emanan de la economía social' que ha contado con las exposiciones de Alfredo Romeo, fundador y CEO de Datta Capital; Miguel Prados, fundador de Comunitaria; y Manuel Hernández, fundador de Bioalverde.

Finalmente, se ha cerrado el horario programado con la mesa redonda sobre 'Ciudades azules', moderada por Lourdes Acosta, directora de Radio Cádiz de la Cadena Ser, y la participación de Juan Pablo Luque; intendente de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia (Argentina); Marina Villelabeitia, subsecretaria de Planeamiento Urbano, Servicios Públicos y Estrategias Urbano Ambientales de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia (Argentina); Javier Ruíz Arana, alcalde de Rota; y Adolfo Borrero, director de I+D del Laboratorio de Innovación Social Magallanes-Elcano.

SEGUNDA JORNADA

Este jueves el Congreso comenzará con la conferencia de Sonia Contera, catedrática de Física en el departamento de Física de la Universidad de Oxford y Senior Research Fellow del Green Templeton College, que abordará como "La nanotecnología llega a la medicina transformando la creatividad científica y la innovación". A continuación, Javier Fernández Valdivielso, director general en Fundación Caja Navarra, explicará 'Cómo dar respuesta a los nuevos retos sociales, poniendo a las personas en el centro'.

Además, se entregarán los Premios Magallanes Elcano que cuenta con los siguientes finalistas por categorías: BiBos, Bienestar y Bosques, Glucovibes, Cunas con amor, Humanitaria, Colors of Talent y Moube Health en Salud y bienestar (ODS 3); Alimentación Sostenible en Gure Sustraiak, Nereidas, Agostina Laurenzano, Gravity Wave, UMAI Gourmet 5º Sabor y Sheedo en Medioambiente, agricultura y energías limpias (ODS 11, 12 y 13); Cuenta Cartón, Consultoría Creativa "Tejiendo Ideas" by RiR & Co, MetaExperience360, Novelingo, Artistpace y La Ermita Suites en Cultura, entretenimiento y turismo (ODS 9 y 17); Programa de Formación Dual en Artesanía Inclusiva, Kids Centric Universe 360, EducALL: #LlamadasParaEducar, Timper Films SL, Escuelita Ambulante Caminos de Tiza y U4IMPACT en Educación y aprendizaje (ODS 4); Tifloactiva Innovación, Minifunkids, Apartamentos de Vida Independiente para personas con discapacidad, Programa Innova, UNEI y Somos lo que hacemos en Inclusión y empoderamiento (ODS 5, 8 y 10); y Proyecto Oasis, Torreblanca Verde, Aiara Valley, DEBOS, AND Cerámico y Retrak en Ciudades, Smart City y territorio (ODS 6, 7 y 11). Asimismo, se concederá un reconocimiento especial: el Premio Magallanes Elcano al proyecto más innovador en la convocatoria 2022.