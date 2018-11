Levy (PP) afirma que las andaluzas son el momento de dar "un doble no" al PSOE de Susana Díaz y de Pedro Sánchez

Actualizado 12/11/2018 15:48:54 CET

"Sólo hay un voto posible para el cambio. Los socialistas han gobernado mal Andalucía y están gobernando mal en España", sostiene

MÁLAGA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha asegurado que las elecciones del próximo 2 de diciembre en Andalucía son una oportunidad y el momento de que los ciudadanos, con su voto, den un "doble no" al PSOE de Susana Díaz, en Andalucía; y de Pedro Sánchez en el conjunto de España.

En Málaga, donde ha visitado el Mercado de Atarazanas, recorriendo además varios puntos de la capital y la provincia, como Benalmádena y en la tarde de este lunes, Antequera; Levy ha incidido en que el PP realizará su campaña andaluza "kilómetro a kilómetro, municipio a municipio y vecino a vecino". Así, ha recalcado que los 'populares' darán "la cara": "Aportaremos soluciones, les miraremos con propuestas".

Ha hecho hincapié en que en Andalucía, en el Palacio de San Telmo, sede de la Junta, "hay que abrir puertas y ventanas". "Tiene que airearse, los de siempre no pueden seguir y ser los mismos que gobiernen el futuro de esta tierra", ha indicado, añadiendo que sólo el PP "puede dar otro destino a Andalucía, apostando por un futuro diferente y con ilusión, que cambie las cosas en educación, en sanidad y en empleo".

"Los andaluces no están condenados a seguir en la cola del desempleo, sólo les condena Susana Díaz al frente de la Junta", ha dicho, recordando la promesa del líder del PP andaluz, Juanma Moreno, de crear 600.000 empleos en una legislatura.

Por ello, la dirigente nacional del PP ha sostenido que el 2 de diciembre la ciudadanía andaluza "tiene la oportunidad de decir no al cuadrado al PSOE; un doble no con ese voto que ponga en las urnas". A juicio de Levy estos comicios regionales son "un momento histórico, de cambio".

"Le pueden decir no a una forma de gobernar la Junta y decir no al menosprecio y al desprestigio con el que está tratando el PSOE, pactando los presupuestos en la cárcel con los que van en contra de nuestra nación, poniendo en riesgo la economía de los españoles, como ha advertido ahora también la Unión Europea; y decir que no a un modelo institucional y democrático que no es el que merecen los españoles", ha manifestado a los periodistas.

Frente a ese "doble no a Susana Díaz y Pedro Sánchez" ha situado el "sí positivo, de cambio, de ilusión, de ver una Andalucía diferente que es la que desean los andaluces. Juanma Moreno tiene un gran equipo". Por ello, ha agregado Levy, si el PP "tiene la confianza mayoritaria habrá un giro de 180 grados para Andalucía"..

En su intervención, ha reiterado que el "único voto posible para cambiar a Susana Díaz" es el del PP, aludiendo a Ciudadanos, "que han sido muleta". "Algunos pueden parecer un recambio para seguir haciendo lo mismo y el PP sigue siendo la fuerza preferida para que haya un cambio de verdad porque no ha gobernado Andalucía y si hay deseo y anhelo de cambio sólo hay una papeleta, la de Juanma Moreno", ha enfatizado Andrea Levy.

"EL CAMBIO EMPIEZA EN ANDALUCÍA"

La vicesecretaria de Estudios y Programas de la formación 'popular' ha agregado que ese "cambio que empieza en Andalucía se va a trasladar a toda España: Han gobernado mal Andalucía y están gobernando mal España".

"Tenemos un proyecto y queremos demostrárselo a los andaluces, con medidas, con propuestas y no escondiendo a nuestro candidato como sí hacen en Ciudadanos, no sabemos si es porque no se sienten orgullosos de él", ha manifestado en referencia a Juan Marín.

Levy, al igual que el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, han resaltado la importancia de estas elecciones y la presencia del presidente nacional, Pablo Casado, que precisamente abrirá la campaña en Málaga este jueves por la tarde.

En este punto, Bendodo, también coordinador de campaña del PP andaluz, ha señalado que, además, estos días estarán presentes el secretario general, Teodoro García Egea, entre otros miembros de la dirección nacional. "Es una campaña que abordamos con muchísima ilusión, tenemos más cerca que nunca la posibilidad del cambio real".

"La verdadera garantía de cambio es el PP, el resto han pactado con el PSOE en algún que otro momento y lo volverían a hacer, incluido Ciudadanos", ha subrayado, incidiendo, además, en el programa presentado este pasado domingo y que, entre otras acciones, prioriza en empleo, sanidad, educación y "bajada masiva de impuestos".

"Eso es lo que quiere la gente, que hablemos de estas cosas para mejorar su calidad de vida y vamos a ir contándolo por todos los rincones", ha concluido.