El 90.693, tercer premio, reparte miles de euros a lo largo de la costa malagueña

Dos niños del Colegio de San Ildefonso, cantan el tercer premio de la Lotería de Navidad, durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MÁLAGA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 90.693 ha resultado agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 500.000 euros a la serie. El número ha hecho que la suerte en forma de miles de euros se haya repartido desde los enclaves malagueños del aeropuerto Málaga-Costa del Sol, Torre del Mar (Vélez-Málaga), Benalmádena Costa, Torrox Costa, Estepona y la capital. Todos ellos en la Costa del Sol.

Así, en la capital, la administración La Gata Loca ha vuelto a hacer gala de su dicho de "siempre toca" porque ha vendido un billete del tercer premio --y también un décimo de un quinto premio--. El propietario, junto con su mujer, Juan Jurado, ha dicho que llevan desde 2019 dando premios de este sorteo extraordinario.

"Ya hemos hecho póker de premios, han tocado todos, porque nos faltaba el tercero y ya lo hemos dado", ha señalado, al tiempo que ha expresado que están "muy contentos de seguir dando premios" desde esta administración del barrio de la Carretera de Cádiz de la capital malagueña.

En el núcleo costero de Torre del Mar, en el municipio de Vélez-Málaga, este tercer premio del sorteo de Navidad también se ha dejado sentir con la venta de cuatro décimos. Su propietario explica que la administración, en el número 20 de la calle Angustias, está en plena "zona obrera" de esta localidad.

Los boletos agraciados se han vendido en máquina, como corresponde a esta administración mixta, y el propietario, que ya había repartido la suerte en anteriores ocasiones con algún pellizco de un quinto premio de este sorteo extraordinario, se ha mostrado muy contento: "Y más contento estará quien le haya tocado", señala.

Por otro lado, el núcleo de la Costa, el más turístico de la ciudad costasoleña de Benalmádena, también ha recibido parte de la suerte que ha dejado este tercer premio. En una administración mixta de la avenida Antonio Machado, cerca del centro de exposiciones municipal, se han vendido tres décimos del 90.693.

Así lo explica Enrique, encargado de este punto de venta donde los tres billetes se han vendido por máquina. "Es el premio más importante de la lotería de Navidad que hemos dado nunca", explica, ya que en otras ocasiones han repartido parte del cuarto y quinto premio de este sorteo extraordinario. "Ojalá le hayamos vendido alguno a algún vecino de la zona", ha señalado, a la vez que ha recordado que un décimo de este tercer premio está dotado con 50.000 euros.

Y en Estepona al menos un décimo del 90.693 ha sido vendido en la administración de lotería que se encuentra en el centro comercial Carrefour de la localidad. Su propietaria, Rosario Nieto, explica que ya son nueve los años que esta administración lleva abierta, y que en el año 2016 ya dio un segundo premio del sorteo de Navidad. En esta jornada, ella y sus empleadas han comprado champán y copas para celebrarlos: "Nos lo merecemos, somos muy trabajadoras. Esperamos que el premio haya ido a uno de los clientes", explica, a la vez que señala que vende tanto en terminal como en ventanilla.

El número, que ha sido cantado a las 11,12 horas en la quinta tabla, ha repartido felicidad en diversos puntos del país y en especial en Andalucía con billetes vendidos, además de en Málaga, en los municipios granadinos de Santa Fe y la capital; Algeciras, Chiclana de la Frontera, Jerez de la Frontera y Zahara de los Atunes (Cádiz); Huelva capital y La Antilla; en la localidad cordobesas de Montilla y la capital; Linares (Jaén); así como a Vista de los Ángeles y Las Norias (Almería).