Acuerdan emitir orden de detención europea e internacional para los Al-Thani acusados por la gestión del Málaga CF

Archivo - Juicio contra el jeque Al-Thani por acciones del Málaga CF - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga número 14 ha acordado emitir una orden de detención europea e internacional contra el jeque Al-Thani y tres de sus hijos, acusados por los delitos continuados de apropiación indebida y administración desleal, así de imposición de acuerdos abusivos, en la causa sobre presuntas irregularidades en la gestión del Málaga CF.

Así consta en un auto, en el que la magistrada considera que concurren los requisitos necesarios para dictar esta orden, toda vez que los acusados permanecen en ignorado paradero y teniendo en cuenta que la gravedad de los delitos y las penas que se solicitan, entre otros elementos, "hacen pensar que trataran de eludir la acción de la justicia, como hasta el momento han intentado".

En este sentido, la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, recuerda que los procesados no tienen designado letrado ni procurador, "tampoco contestan a los correos electrónicos facilitados" y se considera que se deben acordar estas medidas "a fin de evitar más dilaciones que impidan un correcto desarrollo de la causa".

Así, y "a efectos de las actuaciones a practicar" en este procedimiento, en primer lugar se acuerda "la búsqueda en territorio nacional, la detención e ingreso en prisión", para lo que se deberán expedir los oficios oportunos e incluir dicha búsqueda en los ficheros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Asimismo, a través de este auto se acuerda emitir la orden de detención europea y se indica que se inserte la mención de 'internacional' con el fin de que "despliegue efectos como requisitoria fuera del espacio europeo", dice la magistrada que ha instruido este caso.

El documento también señala que se añada que en caso de que se produzca la detención en país ajeno a la orden de detención europea se interesa la detención preventiva a efectos de extradición". Se añade que una vez puestos a disposición del juzgado se celebrará una comparecencia para que se decida sobre su ingreso en prisión provisional o puesta en libertad.

Este auto se dicta después de que la Audiencia de Málaga estimara el recurso del fiscal y revocara la decisión del juzgado de rechazar el dictado de esa orden contra estas cuatro personas, para las que la Fiscalía pide 14 años y medio de prisión y la inhabilitación para administrar sociedades durante 18 años.

La petición de busca y captura fue formulada inicialmente por el letrado José Carlos Aguilera, en nombre de Management Empresarial Málaga --del grupo Bluebay-- en junio de 2025 y fue rechazada por el juzgado hasta en dos ocasiones.