Adelante cierra su Escuela con más de 800 asistentes bajo el lema 'Bienvenidas a la revolución feminista'

Mitin de cierre de Adelante Andalucía en su III edición de la Escuela de Otoño en Cuevas del Becerro (Málaga). - ADELANTE ANDALUCÍA

CUEVAS DEL BECERRO (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

La tercera edición de la Escuela de Otoño de Adelante Andalucía ha reunido a más de 800 personas para "aprender, debatir y compartir espacios de ocio y cultura" en el municipio de Cuevas del Becerro (Málaga). Con el lema 'Bienvenidas a la revolución feminista', el encuentro ha congregado a militancia, figuras políticas, agentes sociales y expertas en áreas como sindicalismo, feminismo, ecología, memoria histórica y cultura.

Según ha concretado la formación en una nota, el mitin de cierre ha sido el "remate político a unas jornadas de aprendizaje y confraternización". El evento se ha iniciado con las palabras del alcalde de Cuevas del Becerro, Pedro Nieblas, quien ha agradecido la presencia de la organización en el pueblo. El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha entrado al escenario explicando que Adelante Andalucía es un proyecto a corto, medio y largo plazo. "Somos una organización política revolucionaria que quiere cambiar el mundo desde el pueblo, desde todos los rincones de Andalucía", ha agregado.

Frente a los eventos "fascistas y violentos" de las últimas semanas, García ha sido tajante contra la moderación y falta de posicionamiento. "No nos han temblado las piernas en ningún momento frente al fascismo. No se nos ha ocurrido cuestionar los derechos de las personas migrantes en los momentos más duros y difíciles, cuando el fascismo se ha colado por diferentes rincones. No hemos renunciado a los derechos humanos, los principios no se venden", ha defendido García.

García ha pedido a la militancia que "continúe siendo revolucionaria y andalucista, pues esta es la única forma de parar los desahucios". El portavoz de Adelante ha instado a estar con los Sindicatos de Inquilinas, con las organizaciones populares y no dejar las calles, especialmente en las próximas semanas. "No permitiremos un decreto de vivienda flojito. Queremos la prohibición de desahucios y de compra de viviendas por parte de los fondos buitre, expropiación a fondos buitres y contratos de alquiler indefinidos", refiriéndose a los próximos movimientos del llamado "gobierno progresista" en materia de vivienda. García ha concluido que "si no saben, si no pueden, si no quieren, dejen paso que aquí está Adelante Andalucía".

Las formaciones en la Escuela se han dedicado a debatir diferentes formas de hacer frente a la extrema derecha, frenar la actuación de los fondos buitres, la violencia de los discursos de odio en redes sociales, el sindicalismo andaluz y buscar herramientas para imaginar otra Andalucía posible con los actores y activistas que están trabajando en el territorio andaluz, según ha precisado la formación.

Para ello, ha contado con la presencia de figuras como Juan Ramos, bombero del Infoca; El portavoz de Ustea, Fran Fernández; Pilar González, historiadora y exsenadora; Ana Martínez, técnica agrícola; Macarena Hernández, doctora en Comunicación; y el antropólogo Curro Cubero. También se han reunido figuras políticas como el portavoz de Bildu en el Congreso, Oskar Matute; la diputada del BNG, Noa Presas; la portavoz de Adelante en Cádiz, María Sánchez; y los diputadas de Adelante Andalucía.

En un ambiente festivo, las participantes han compartido una cena facilitada por Extiercol, una asociación agroecológica de Cuevas del Becerro que apuesta por productos de cercanía y por favorecer la economía local. Le ha seguido una fiesta andalucista con el DJ David Abad.