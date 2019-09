Adelante Málaga insta a Junta y Ayuntamiento a coordinar un plan de limpieza de arroyos y cauces

Publicado 24/09/2019 16:30:56 CET

MÁLAGA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Adelante Málaga, confluencia entre Izquierda Unida y Podemos, ha exigido a los partidos que gobiernan en el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía que establezcan planes, calendarios y presupuestos para la limpieza de los cauces y arroyos antes de que lleguen las fuertes lluvias.

"Cada año, ambas administraciones se acuerdan de la limpieza cuando el daño ya se ha producido y hace falta una actuación coordinada", ha afirmado el portavoz de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, al tiempo que se ha preguntado "¿a quién le va a echar ahora la culpa el alcalde?".

En este punto, ha agregado que cada año se asiste "al espectáculo de Junta y Ayuntamiento tirándose los trastos a la cabeza por quiénes eran los responsables de las limpieza de los arroyos, cuando ya hace tiempo que la legislación y la jurisprudencia lo viene dejando claro".

Al respecto, ha recordado que "los tramos urbanos los deben limpiar los ayuntamientos y los cauces medios y altos, las administraciones autónomas. Ahora que ambas están en manos de PP y Ciudadanos tenemos verdadera curiosidad por ver a quién va a culpar el alcalde de la falta de limpieza".

Zorrilla y la viceportavoz del grupo, Paqui Macías, han presentado este martes una moción para el próximo pleno, acompañada de imágenes tomadas en distintos puntos de la ciudad, donde se ve todo tipo de desechos en los arroyos y los cauces.

Macias ha explicado que el grupo municipal propone en la moción un plan anual de limpieza de cauces y arroyos, estableciendo un calendario, y en coordinación con la Junta, "porque sirve de poco si limpiamos los cauce bajos y se dejan los medios y altos igual". "El resultado son las imágenes que vimos el pasado 14 septiembre cuando se produjeron las lluvias torrenciales", ha agregado Macías.

Asimismo, reclaman un plan de inversiones en cauces y arroyos, con criterios medioambientales, que reduzca la peligrosidad de cara a futuras lluvias torrenciales.

"Es necesario también realizar campañas de sensibilización porque el compromiso debe ser de las dos administraciones, pero también de los malagueños y malagueñas", ha añadido.

También la moción de Adelante Málaga tiene una segunda parte que está relacionada con las redes de alcantarillado, exigiendo al equipo de gobierno municipal un plan de inversiones para conseguir la separación de las aguas pluviales y residuales, ya que, según ha explicado Paqui Macías, un 45 por ciento de la superficie de la ciudad no posee separación de ambas redes.

"Esta mezcla en las alcantarillas provoca que cada año veamos imágenes vergonzosas en toda la ciudad y en las playas. Aunque la señora Teresa Porras no le de mucha importancia, a los visitantes y malagueños y malagueñas no nos gusta ver cosas flotando en el mar, como ocurrió hace unos días. Esperamos que el equipo gobierno se pongan las pilas, porque no vale limpiar cauces a finales de verano esperando las lluvias", ha agregado, insistiendo en que "es necesario un plan de inversiones en el alcantarillado, así como acciones de mantenimiento que evite que la ciudad vuelva a ofrecer las imágenes del otro día".