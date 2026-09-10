Administraciones y entidades se unen para dar a conocer los recursos de prevención de conductas suicidas

El concejal delegado del Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, Francisco Cantos, en el acto por el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, la Delegación de Sanidad de la Junta de Andalucía, la Diputación, la Universidad y las entidades sociales que integran la Mesa Técnica para la Prevención del Suicidio en Málaga se han sumado un año más al Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre, para dar a conocer a la ciudadanía los recursos existentes que se ofrecen directamente a través de profesionales formados en la detección de conductas suicidas, así como dar visibilidad a esta problemática para que deje de ser un tabú.

Para ello, este jueves ha permanecido instalada una mesa informativa en la plaza de la Constitución de 10,00 a 14,00 horas, donde también ha tenido lugar la lectura de un manifiesto en un acto que ha contado con la participación del concejal delegado del Área de Derechos Sociales, Francisco Cantos.

También han asistido a este acto la delegada territorial de Sanidad y Consumo de la Junta de Andalucía, Lucía Yeves; el delegado del Tercer Sector y Cooperación Internacional de la Diputación de Málaga, Francisco José Martín y la vicerrectora de Igualdad y Acción Social de la Universidad de Málaga, María José Berlanga, además de representantes de las entidades que forman parte de la Mesa Técnica.

En el marco de esta jornada, se ha lanzado una campaña informativa que se está difundiendo en mupis municipales y en la pantalla de El Corte Inglés. Además, como en otras ediciones, la fachada del Ayuntamiento se iluminará esta noche de color naranja.

La Mesa Técnica para la Prevención del Suicidio viene trabajando desde hace años en formar a los profesionales de los ámbitos educativo, social y sanitario en la detección de conductas suicidas.

De igual manera, se ha continuado con la formación del personal orientador de los centros educativos puesto que la detección es importante para una posterior intervención y seguimiento para frenar esos pensamientos suicidas.

Recientemente, se ha editado una guía de recursos para la prevención de conductas autolíticas y de promoción de la salud mental con el objetivo de dar a conocer y hacer más accesibles a la ciudadanía todas las herramientas que tiene a su disposición para la atención y acogida de personas que puedan presentar algún riesgo de suicidio tanto en momentos de crisis inmediatas como en ayuda y asistencia sanitaria de carácter no urgente.

Estos recursos ofrecidos por instituciones públicas y entidades sociales pueden contribuir de manera directa o indirecta a mejorar el bienestar emocional y psicológico de las personas que acuden a ellos. La guía está disponible en la página web de la Universidad de Málaga.

El objetivo de esta iniciativa es dar visibilidad a esta problemática para que deje de ser un tabú y dar a conocer a la ciudadanía los recursos existentes que se ofrecen directamente a través de profesionales formados en la detección de conductas suicidas.

También se busca destacar la importancia de proporcionar a familiares y personas allegadas el apoyo psicológico y emocional necesario para afrontar la pérdida y el duelo, que puede conducir a situaciones de culpa irracional, estigmatización social, vergüenza o la búsqueda constante de respuestas para intentar comprender lo sucedido.

En este contexto, desde la Mesa Técnica se incide en la importancia de dar visibilidad y sensibilizar a la ciudadanía sobre esta realidad, así como dar difusión de los recursos asociativos con los que cuenta la ciudad para ayudar tanto a las personas con conductas suicidas o autolíticas como a las personas de su entorno.