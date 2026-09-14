Aehcos asegura que la moratoria hotelera "no resolverá el problema de acceso de la vivienda" en Málaga

Hotel en Málaga. - AEHCOS

MÁLAGA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) ha considerado este lunes, 14 de septiembre, que la moratoria aprobada por el Ayuntamiento de Málaga para nuevos establecimientos de alojamiento turístico durante tres años no va a resolver el problema de acceso a la vivienda y ha reclamado a las administraciones que actúen sobre la "verdadera raíz del problema", en concreto, por "la falta de oferta residencial, especialmente de vivienda protegida y asequible".

Según ha precisado la asociación en una nota, Aehcos comparte la "preocupación" por la dificultad que existe actualmente para acceder a una vivienda, especialmente entre los jóvenes y los trabajadores del sector servicios, pero ha matizado que limitar la actividad turística "no genera automáticamente vivienda para los residentes". La asociación ha cuestionado, por tanto, que los edificios o espacios que puedan destinarse a uso turístico "fueran a convertirse, en ausencia de esta actividad, en vivienda asequible para quienes la necesitan".

"Una moratoria no crea vivienda y por eso hemos presentado alegaciones a esta moratoria. Si queremos solucionar el problema residencial de Málaga, necesitamos más VPO, más vivienda asequible y más agilidad administrativa para que los proyectos puedan desarrollarse", ha señalado el presidente de Aehcos, José Luque.

En esta línea, la asociación ha concretado que mantiene sus objeciones al planteamiento de la moratoria y ha apuntado que existe una "falta de correlación" entre el diagnóstico utilizado y la medida adoptada, al centrarse "buena parte de los informes en las viviendas de uso turístico sin acreditar suficientemente su relación con los establecimientos de alojamiento turístico".

En concreto, Aehcos ha asegurado que el expediente pone el foco fundamentalmente en la evolución de las viviendas de uso turístico, pero "no aporta un diagnóstico equivalente sobre los establecimientos de alojamiento turístico reglados", pese a que la modificación afecta de manera general al uso de hospedaje y, por tanto, también a hoteles, hoteles-apartamentos, hostales, pensiones, albergues y establecimientos de alojamiento del tipo apartamentos turísticos.

Además, los datos disponibles sobre la oferta turística de Málaga muestran que se trata de realidades con dimensiones y características diferentes. En el informe elaborado con datos del Registro de Turismo de Andalucía en abril de 2026, los establecimientos hoteleros sumaban 18.235 plazas, mientras que las viviendas de uso turístico alcanzaban las 64.760. Para Aehcos, no resulta adecuado aplicar una restricción general al uso de hospedaje "sin diferenciar suficientemente entre las distintas modalidades de alojamiento ni entre sus efectos sobre la ciudad".

Asimismo, la asociación ha apostillado que no se ha justificado de manera suficiente la necesidad y proporcionalidad de una suspensión de estas características ni se han valorado adecuadamente sus consecuencias económicas. La asociación ha advertido de que, de limitar la creación de nueva oferta, se puede "desincentivar inversiones, afectar a la competitividad del destino y dificultar la estrategia de desestacionalización".

Esta cuestión, a juicio de Aehcos, adquiere especial relevancia en una ciudad que continúa incrementando su actividad turística. En contexto, Málaga cerró el primer cuatrimestre de 2026 con 542.834 viajeros alojados en establecimientos hoteleros y 1.131.695 pernoctaciones, un 0,8 por ciento y un 6,4 por ciento más, respectivamente, que en el mismo periodo de 2025.

Además, la capital debe disponer de capacidad suficiente para atender también la demanda de los segmentos de congresos, ferias, grandes eventos y competiciones deportivas, actividades "que contribuyen a diversificar la demanda y a generar actividad durante todo el año".

IMPACTO ECONÓMICO

La asociación ha precisado que el turismo no genera actividad únicamente en los establecimientos de alojamiento. Su impacto se extiende a distintos servicios en los barrios, al comercio de proximidad, la restauración, producción y distribución de energía, construcción, transporte, almacenamiento, distribución, finanzas, propiedad intelectual, inmobiliaria, servicios, educación, sanidad, actividades culturales, deportivas y recreativas, además de la agricultura, pesca, ganadería, textil, entre otros sectores de actividad, conformando todos ellos, un "claro sector generador de riqueza".

En este sentido, Aehcos ha destacado que la actividad turística ha permitido dinamizar y mejorar zonas céntricas de la ciudad de Málaga y que el sector hotelero genera actividad económica más allá del propio alojamiento, beneficia a otros negocios, y repercute también en las administraciones a través de la recaudación fiscal.

De hecho, los establecimientos hoteleros realizan una "importante contribución tributaria". Como ejemplo, en 2021 el Ayuntamiento de Málaga contempló en el marco de la pandemia el aplazamiento del IBI de 68 establecimientos hoteleros por un importe conjunto de 1,5 millones de euros, una cifra que permite dimensionar la aportación fiscal del sector a las arcas municipales.

En el caso de los apartamentos turísticos regulados, Aehcos ha defendido igualmente su capacidad para generar actividad en el entorno, especialmente al no disponer habitualmente de servicios propios de restauración y derivar parte del consumo de sus clientes hacia bares, restaurantes y comercios próximos.

OFERTA DESCENTRALIZADA

Aehcos ha considerado que el debate debe centrarse en cómo aumentar la oferta de vivienda y no en restringir una actividad económica que genera empleo e inversión. Por ello, ha reclamado a las administraciones que "aceleren la promoción de VPO y vivienda asequible, tanto en alquiler como en venta, y que desbloqueen los proyectos urbanísticos que permitan incrementar el parque residencial".

Esta cuestión, para la asociación, es "especialmente importante" en lo referente al sector servicios, puesto que la dificultad para encontrar vivienda está impidiendo que los trabajadores puedan residir en los municipios donde desarrollan su actividad, una situación "especialmente compleja ante las actuales dificultades de movilidad en la provincia".

Al mismo tiempo, la patronal apuesta por una mayor descentralización de la oferta turística, como los establecimientos de apartamentos turísticos, para evitar una concentración excesiva en el centro de Málaga. Una distribución más equilibrada, a juicio de Aehcos, "permitiría reducir la presión sobre las zonas más saturadas y favorecería la generación de actividad económica en otros barrios".

"No se trata de enfrentar turismo y vivienda. Se trata de planificar mejor la ciudad, generar vivienda, y distribuir de forma más equilibrada la actividad turística", han concluido desde la patronal. "Málaga necesita vivienda, planificación y una oferta turística bien gestionada. Las dos cosas son compatibles y deben abordarse conjuntamente".