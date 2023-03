Ahumada (IU) acusa a Moreno de hacer de la sanidad pública "un privilegio y un negocio"

MÁLAGA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador provincial de Izquierda Unida, Guzmán Ahumada, ha criticado que "el PP de Juanma Moreno 'el moderado' está allanando el terreno para la privatización total de un servicio fundamental como es la sanidad pública".

Además, le ha acusado de que "en lugar de disponer los importantes recursos que tiene a mejorar de forma estructural la atención sanitaria, pagar mejor a los y las profesionales, cumplir con todos los compromisos adquiridos con el servicio de enfermería o con la mejora de las infraestructuras sanitarias que tanto llevan proclamando pero que nunca llegan a ser una realidad, está destinando sus esfuerzos a hacer de la sanidad un privilegio y un negocio del que se benefician unos pocos".

Ahumada ha lamentado que esta semana, "con la excusa de renovar los precios de todos los servicios que actualmente Moreno tiene privatizados en la sanidad pública se incorporan dos novedades muy perjudiciales de cara al futuro".

"Se les va a pagar a especialistas para desarrollar el trabajo que no se desarrolla desde la sanidad pública por falta de personal, y que además se les va a pagar para que esas consultas, esas especialidades las puedan realizar en infraestructuras de la pública que hemos pagado entre todos y entre todas", ha señalado Ahumada.

Al respecto, ha apuntado en un comunicado que "más alarmante, es que abre la posibilidad de privatizar la atención primaria, aquella primera cita a la que tenemos que acudir ante cualquier dolencia".

Ahumada ha alertado de que "es muy probable que las consecuencias de esta políticas no las veamos ahora, porque estamos a las puertas de un ciclo electoral, por eso el del 28 de mayo tiene que ser un voto no solo para elegir a nuestros alcaldes y alcaldesas, también tiene que ser un dique de contención para darle un toque de atención al Partido Popular y que sepa que no vamos a consentir esta manera de gobernar".