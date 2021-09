El alcalde de Genalguacil (Málaga) advierte de que el fuego de Sierra Bermeja empeora en su municipio y reclama medios

GENALGUACIL (MÁLAGA), 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde del municipio malagueño de Genalguacil, Miguel Ángel Herrera, ha advertido de que el incendio forestal declarado este pasado miércoles en Sierra Bermeja, que afecta a este municipio además de a otras tres localidades de Málaga, está "empeorando" en esta zona y ha reclamado medios.

Herrera, en declaraciones a Europa Press, ha lamentado que la situación "está muy mal, porque no hay suficientes medios", ha dicho, insistiendo en que es "muy triste que estamos sin medios". "Desde esta mañana se estaba avisando de que es un foco muy peligroso pero como no somos los técnicos, no se nos escucha", ha lamentado.

"Es una decisión técnica pero yo no veo aquí medios suficientes. Ha pasado de ser un foco muy pequeño a estar descontrolado", ha avisado el alcalde de Genalguacil, relatando que "nosotros lo único que podíamos hacer era informar, hemos informado, y ellos han tomado decisiones".

Es más, ha asegurado que incluso ya hay vecinos que se están desalojando de fincas, aunque desconoce, por el momento, el número de personas afectadas.

La Junta de Andalucía ha elevado este viernes a nivel 2 el plan de emergencias, dada la virulencia del fuego, que continúa activo y afecta a los municipios malagueños de Estepona, Jubrique, Genalguacil y Benahavís.

El Plan Infoca ha informado de que, actualmente, están activados 38 medios aéreos, 30 vehículos pesados de extinción y movilizados más de 550 efectivos desde el inicio de la emergencia.

Desde la Dirección de Extinción del Plan Infoca han explicado que los trabajos de este viernes se están centrando en confinar el incendio para evitar que el fuego siga avanzando. Se trata de evitar que adquiera más potencial y siga afectando a más masa forestal.

Tras la declaración del nivel 2 para el incendio forestal, que afecta a unas 3.600 hectáreas, la dirección regional del Centro Operativo Regional ha asumido el mando y ha reforzando el operativo, que continúa la lucha contra las llamas.