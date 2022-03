El alcalde de Málaga aboga por "no tomar decisiones en caliente" sobre la medalla Pushkin

MÁLAGA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha abogado este jueves por "no tomar decisiones en caliente" después de que hayan pedido que devuelva la medalla Pushkin, una condecoración estatal que se entrega con motivo del Día de la Unidad Popular de la Federación de Rusia, y que el regidor recibió en 2018 de manos del presidente ruso, Vladimir Putin.

Entre otros, este jueves, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha indicado este jueves que le "pediría" al alcalde de Málaga que "reflexionara" sobre la posibilidad de devolver la medalla Pushkin.

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha incidido en que "nunca" hay que tomar decisiones en caliente y ha subrayado que es "evidente que mi postura en la invasión de Rusia a Ucrania es clara y tajante de condena, de desacuerdo total y absoluto, de desear el retorno de la paz cuanto antes".

Ha defendido, de igual modo, que no tiene "ningún afán ni de recibir ni de retener medallas, lo más mínimo. En la vida he estado buscando medallas, nunca" y ha asegurado que, tanto en este caso como con el Museo Ruso de la ciudad, "actuaremos buscando la defensa de los objetivos culturales de Málaga, mantener lo que creemos que es bueno para Málaga; siempre que sea compatible con la política que el Gobierno y Europa tengan en esta materia y trataremos que ninguna de las acciones que tomemos puedan ser perjudiciales ni para ese tema del museo ni para las relaciones bilaterlales".

De la Torre ha insistido en "no tomar decisiones en caliente, y sobre todo tratando de no perjudicar a dos objetivos esenciales que tienen que estar presente".

En concreto, ha citado entre esos objetivos a la continuidad de un museo municipal, que "tiene una colaboración del Museo de Arte Ruso de San Petersburgo, y que desempeña un papel importante en la Málaga cultural, la Málaga moderna, innovadora y que atrae talento y potencia turismo de congresos". Por otro lado, a "no perjudicar las relaciones bilaterales de España y Rusia".

"En esa línea he tenido y tendré conversaciones tanto con el ministro de Exteriores como con el exministro José Manuel García Margallo y con el propio embajador de Rusia en España", ha explicado y ha vuelto a incidir en hablar para "hacer esa reflexión conjuntamente".

En este punto, ha explicado que ha mantenido una conversación con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para abordar esta cuestión de la medalla, asegurando que el ministro consideraba que "no era un tema de entidad; en España hay mucha gente que tiene la medalla, que es de un símbolo cultural de Rusia".

Pese a que ha incidido en que el ministro lo considera "innecesario" ha dicho que profundizará en ello, ya que "fue una conversación breve y dije que había opiniones en Málaga en otra dirección". También ha dicho que ha intentado hablar, aunque no ha podido aún, con el embajador ruso, para pedirle opinión.

"Aquella medalla fue en 2018, supongo que a iniciativa del embajador ruso, que es un buen amigo de España y del museo", ha explicado De la Torre que, no obstante, ha insistido en que "la opinión que me vale es la del Gobierno español, pero también creo que debo pedir opinión al embajador ruso en España, que ha demostrado su cariño con España y Málaga".

"El que condenemos radicalmente, tajantemente, la invasión de Ucrania por parte de Rusia no nos impide tener una relación educada y correcta con el embajador de Rusia en España", ha apostillado.

También De la Torre ha explicado cuando dice que no se tomen decisiones en caliente "me refiero a que en redes sociales pueden surgir, y es normal que haya opiniones, etcétera, pero veamos el contexto general y tratemos de no perjudicar a un museo importante para la ciudad, que va en una estrategia de ciudad compartida por mucha gente".

A dos meses de que se renueven las exposiciones del museo malagueño, ubicado en el edificio de la antigua Tabacalera y cuyas obras llegan desde San Petersburgo, y cuestionado sobre este asunto, el alcalde se ha mostrado de acuerdo con lo que el Gobierno español en esa materia opine y decida. "Los pasos en esta materia se hará absolutamente de acuerdo con lo que se vaya viendo en esa materia, tratando la posibilidad de que pueda seguir el museo", ha dicho.

"¿Puede seguir el museo sin hacer transferencias?", se ha preguntado, respondiendo que "quedarían las exposiciones paradas". "¿Pueden seguir las muestras que hay? Es una posibilidad", ha dicho De la Torre que ha señalado que no se sabrá hasta que se sepa "qué ocurren con esos escenarios".

Por último, se ha referido, tras ser cuestionado, a las declaraciones del portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, que ha advertido al alcalde con la convocatoria de "un pleno extraordinario y urgente si no devuelve la medalla Pushkin, que le entregó directamente Vladimir Putin, y depone las transferencias al Museo Ruso" y ha dicho que "debe hablar el grupo socialista con el ministro de Exteriores de España".

Ha señalado que coincide con el Gobierno en que "habrá que ver el marco de las relaciones económicas que surjan de las sanciones, que he apoyado y apoyaré todas las que se tomen y sean necesarias tomar para ayudar a encontrar la paz; que ese marco permitan o no permitan las transferencias".

Ha reiterado, además, que las transferencias "tienen lugar no con el Estado si no con el museo, y responden a que prestan obras. Es como si importamos obras temporalmente y eso tiene un costo, evidentemente, que suma 400.000 euros al año, que van al museo, no van a ninguna otra cosa de Rusia". "En ese contexto general es como habrá que verlo, a ver qué pasa, si puede ser o no y lo haremos también en esta materia coordinadamente con el Gobierno", ha concluido.