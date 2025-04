El alcalde de Málaga critica a los que "no les importa la desvertebración" en España si supone "seguir en el poder"

MÁLAGA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha criticado a "algunos con alta responsabilidad" que "no están preocupados tanto por vertebrar España; yo diría que no les importa que haya desvertebración si eso les permite seguir en el poder, algo absolutamente llamativo en términos escandalosos".

En su participación en el foro 'La España vertebrada' con motivo del 35 aniversario del diario 'El Mundo', De la Torre ha considerado que "nada hay más contrario a la vertebración de España que los muros que quiere construir hoy un PSOE irreconocible de lo que fue el PSOE de la Transición".

Ha apostado por llegar a acuerdos entre fuerzas políticas "para dar respuestas a los grandes desafíos del país" como se hace en otros países europeos "porque son más maduros en democracia". "Aprendamos de ellos, vayamos en ese camino, seamos capaces de crear un clima de entendimiento a pesar de la polarización que algunos se empeñan en crear, a pesar de los muros que algunos se empeñan en construir", ha manifestado.

"La cohesión, la vertebración son conceptos básicos compatibles con la diferencia, compatibles con la competitividad de hacer las cosas lo mejor posible y plantear las mejores ideas para que un país avance vertebradamente", ha manifestado De la Torre, quien se ha referido a Ortega y Gasset y a su libro 'España invertebrada'.

Al respecto, ha asegurado que si el filósofo "hubiera vivido hasta llegar a hoy diría que esta España vertebrada ahora la están debilitando, la están desvertebrando, porque no se vertebra España si es un trato desigual, no se vertebra España si no se crea un mecanismo de solidaridad dentro de España". "Ideas básicas y fundamentales que nuestra Constitución marcaba de una manera muy clara", ha dicho.

Según el alcalde, "estamos en una Andalucía que ayuda a la vertebración de España en estos momentos y eso es importante", al tiempo que ha apuntado que desde la comunidad andaluza "se trabaja muy bien en crear un clima de colaboración público-privada; una administración eficaz y una sensación real de que podemos desde Andalucía ayudar a que España avance claramente".

De la Torre se ha referido también a que la convergencia "se conseguirá mucho mejor si tenemos esa educación de calidad en todas partes", punto en el que ha apostado por converger "dentro de España y dentro de Europa" y ha incidido en la importancia de la educación de calidad, que es "clave para todo lo demás".

"Porque si tenemos una educación de calidad tendremos formación de calidad global, capacidad de ser más competitivos, capacidad de mejores salarios, de mayor Producto Interior Bruto, de poder tener en definitiva la economía necesaria para toda la serie de medidas que un estado de bienestar necesita para que sea una España aún mejor", ha dicho.

Asimismo, ha abogado de nuevo por "una descentralización local que no se hizo cuando se planteaba la descentralización autonómica". "Hubiéramos tenido un país también más cohesionado, más vertebrado en ese sentido, a base de competir noblemente los ayuntamientos, los municipios dentro de cada autonomía, y competir noblemente y compartir buenas prácticas las autonomías dentro de España", ha señalado.