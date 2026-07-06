El alcalde de Málaga espera que Gobierno andaluz sea "muy eficaz" y que dentro de los acuerdos haya "máxima moderación"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, atiende a los medios. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha explicado este lunes que espera que el nuevo Gobierno andaluz, tras el pacto entre PP y Vox, sea "muy eficaz" y también que, dentro de los acuerdos que hay, "haya la máxima moderación y centralidad".

Así lo ha señalado De la Torre tras ser cuestionado por los periodistas sobre qué espera del nuevo Gobierno andaluz, al tiempo que ha incidido en que espera que sea "muy eficaz" y ha aludido al plano de la colaboración que la autonomía tiene que hacer al poder local.

En este punto, ha sostenido que incide en ello porque "en España se hizo muy mal, peor no se podía haber hecho, la transferencia de competencias del central al autonómico porque se quedaron todas las competencias en el ámbito autonómico cuando muchas deben haber pasado al ámbito local".

Por lo tanto, ha añadido, "es obvio que eso que es muy difícil ahora de resolver, no hablo solo de Andalucía, sino en toda la autonomía española, se resuelve o se puede encontrar el mejor camino si hay una colaboración leal de los tres poderes, el nacional, el regional y el local".

Al respecto, ha puesto como ejemplo la movilidad, que es "el ámbito nacional el que tiene que resolver qué pasa con el tren de la costa, qué pasa con el tema de la saturación de nuestras rondas o de la autopista de la costa también". "Mil aspectos de movilidad, el C2, que queremos que haya más frecuencia, donde los ayuntamientos no tenemos en la mano esa posibilidad de acción", ha apostillado.

De igual modo, ha añadido que dentro de los acuerdos que hay en el Gobierno andaluz espera "la máxima moderación y centralidad", además de que es "muy importante que la colaboración público-privada se dé en todos los aspectos, también en las inversiones, porque veo una incapacidad de inversión pública en este país desde hace unos años, tanto en el ámbito central como en el ámbito autonómico; solo si hay fondos europeos, pero si no hay fondos europeos, no hay manera de inversión", por lo que el ámbito público-privado "puede ser una solución".