El alcalde de Málaga expone por carta al Gobierno la importancia de pasar a la fase 3 para la reactivación económica

El alcalde muestra las razones para avanzar en la desescalada e incide en números sanitarios "excepcionales"

MÁLAGA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha enviado una carta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la cual expone las razones por las que Málaga, junto con Granada, debe pasar desde este lunes a la fase 3 del plan de desescalada del Gobierno central, al igual que el resto de provincias andaluzas. Así, insiste en que no se puede entender que teniendo números sanitarios "tan buenos, tan excepcionales", no se pueda avanzar "en la activación de la economía y en la generación de empleo".

De la Torre confía en que el ministro tenga en cuenta las razones que le expone, incidiendo en que "hay mucha gente pasándolo mal económicamente en Málaga, se ha hecho un gran esfuerzo para mejorar la estadística sanitaria de una manera excepcional, y podemos así avanzar en reactivación con total seguridad de no retroceder".

En concreto, en la misiva al ministro de Sanidad, enviada este jueves y a la que ha tenido acceso Europa Press, De la Torre le recuerda las estadísticas en materia de incidencias en relación con el COVID-19 que le transmitió el consejero de Salud de Andalucía, Jesús Aguirre, el pasado lunes, que "son muy positivas y tengo entendido que para Granada también".

De igual modo, le recuerda que el consejero le ha informado de que la provincia de Málaga "tenía una estadística mejor que el promedio de toda Andalucía". En concreto, ha precisado que era de 1,65 incidencias por cada 100.00 habitantes en los últimos 14 días, y, según le trasladó el consejero, "los datos de Andalucía son mejores que ninguna otra comunidad autónoma española, ni Canarias, ni Baleares, ni Ceuta, ni Melilla los mejoraban".

De la Torre sostiene que "para la ciudad de Málaga y para toda la provincia es muy importante, de cara a la reactivación económica, poder recorrer este camino de mayor flexibilidad en base a los buenos números sanitarios y a la seguridad que eso supone".

En la carta, el alcalde de Málaga señala que siempre se ha expresado en los términos de que "no puede haber reactivación económica sin buenos números sanitarios, ya que estos son los que garantizan y facilitan la reactivación económica".

No obstante, incide en que "no podría entenderse que teniendo unos números tan buenos, tan excepcionales, no avanzáramos en la activación de la economía y en la generación de empleo".

En este punto, añade que "en un gesto de solidaridad con la ciudad que valoro positivamente", hace unos días abrió el Gran Hotel Miramar, y también ha abierto el hotel NH Málaga. "Ambos tienen muy poca ocupación y reservas, igual les ocurre a otra serie de hoteles y hostales de menor entidad ya abiertos", ha señalado el alcalde.

En el escrito, el alcalde insiste, por tanto, en que "todos ellos necesitan, al igual que los que puedan abrir en los próximos días, que la movilidad se vaya normalizando entre todas las provincias andaluzas y algunas provincias de otras comunidades autonómicas que pudieran ir también en la misma fase 3".

Por ello, espera que el ministro tenga en cuenta estas razones. "Hay mucha gente pasándolo mal económicamente en Málaga, se ha hecho un gran esfuerzo para mejorar la estadística sanitaria de una manera excepcional, y podemos así avanzar en reactivación con total seguridad de no retroceder", concluye De la Torre.