El alcalde de Málaga, a favor de mantener las estatuas del puerto donde están "por ahora"

Archivo - Un momento de la instalación de las grandes esculturas en el puerto de Málaga. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha mostrado a favor de que las esculturas del puerto de la capital se mantengan en el lugar en el que fueron instaladas "por ahora, no eterno a lo mejor".

Cuestionado por los periodistas por estas esculturas de Venus y de Neptuno, sobre las que el puerto acordó dejarlas durante seis meses, De la Torre ha explicado que han recibido un escrito ofreciéndolas "gratis" y de forma "indefinida en el tiempo" y ha indicado que hay "una opinión bastante mayoritaria a favor, respetando absolutamente las opiniones que hay en contra".

"Creemos que lo lógico, teniendo noticias de esa opinión, con 12.000 firmas, es aceptar esa donación y que quede por ahora donde están", ha indicado, aunque ha apuntado que "es un espacio portuario" por lo que habrá que ver con el Puerto "en qué términos se puede quedar allí, porque otra cosa sería complicado cambiar ahora de sitio".

Según ha explicado De la Torre, este martes en la junta de gobierno local se verán los documentos sobre las esculturas "y aprobará si acepta esa donación", punto en el que ha señalado que "a partir de ese momento se hablará con el puerto".

El regidor ha manifestado que hay que estudiar "cómo podemos enriquecer el espacio urbano" con esculturas "que puedan enriquecer digamos la visión de una ciudad cultural y en vanguardia" y ha señalado que estas tienen "la ventaja de que no cuesta evidentemente y de que está ahí no hay gastos en ese sentido".

No obstante, ha incidido en que pueda haber "otras alternativas, que en eso estamos dispuestos a oír sugerencias, que pudieran ser mejores desde el punto de vista de su interés, de su capacidad de hacer reflexionar a la gente sobre el arte de hoy".

Ha dicho que cabe la posibilidad también de que estuvieran más cerca del agua, aunque ha indicado que "donde están, hay mucha gente que le parece muy bien". "Insisto, sí cabe plantear una reflexión sobre si hay cosas mejores que se puedan poner ahí, que despierten un apoyo", ha apuntado.

Cuestionado por si la idea es que se queden en Málaga, ha respondido que "si nos regalan algo por qué vamos a rechazar". "Otra cosa es que lo ubiquemos en un sitio donde mejor encaje", ha expresado el regidor.

NUEVA ROSALEDA

Cuestionado sobre si ha hablado con el rector de la Universidad de Málaga sobre el nuevo estadio de la Rosaleda, ha indicado que le envió una carta hace algunas semanas, "recordando la conveniencia de que fueran ágiles en la reflexión que iban a hacer sobre este tema, para que no retrasemos los pasos que hay que dar para tener efectivamente un nuevo estadio en Málaga".

"Un estadio que pueda dar respuesta a la demanda, por ejemplo, de abonados, que ha habido que la Rosaleda actual no ha sido capaz de poder atenderlo", ha expresado De la Torre, quien ha esperado que "esa reflexión se produzca en términos relativamente rápidos", aunque de momento no recibido respuesta.