El alcalde de Málaga: "La obligación de todo gobierno no es debilitar la Constitución, sino reforzarla"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, durante en el acto municipal con motivo del Día de la Constitución Española - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha afirmado este sábado que "la obligación de todo gobierno no es debilitar la Constitución, eso hay que decirlo claro y alto, sino reforzarla".

Al respecto, ha subrayado que "no hay mejor manera de reforzar la Constitución que gobernar bien, hacer un buen gobierno, eficaz, cercano a la gente, que dialogue y escuche a la gente" y que "de ese diálogo y de esa participación se construya la respuesta a los problemas que preocupan a la gente".

También ha incidido en que "es necesario que gobernemos mirando ese bien común", lo que es "clave en todo gobierno que quiera avanzar con objetivos que sean buenos y positivos para todos.

Así lo ha señalado De la Torre, que ha participado en el acto municipal para celebrar el Día de la Constitución, donde también ha incidido en que es un "día especialmente importante en la historia de España".

"En la España de hoy, más que nunca, es necesario que reforcemos el buen gobierno para tener una mejor imagen de nuestra Constitución, y eso nos permita desarrollar desde la democracia esas respuestas adecuadas a lo que el pueblo de España quiere, desea y necesita", ha afirmado.

Ha recordado que si se profundiza en la historia de España "nos daremos cuenta de cómo esta Constitución, que se gestó en el tiempo de la Transición, ha sido realmente importante e histórica" y ha aludido al "impulso de una constitución de consenso": "Entre todos los grupos políticos se elaboró con siete ponentes que hicieron un trabajo espléndido", ha destacado.

Tras ello llegó el trámite en Congreso, Senado, y, posteriormente, el referéndum del 6 de diciembre, que "tuvo un apoyo mayoritario, amplísimo, en toda España, más amplio en algunas zonas que en otras, pero en todas", recordando el apoyo "muy amplio en Cataluña y que deja, digamos ya, en manos de los españoles, el que podamos desarrollar una convivencia en paz, constructiva, pacífica y eficaz en el avance y el progreso de España".

"Y España en estos años ha mejorado, no cabe duda", ha continuado, al tiempo que ha recordado. En su intervención, entre otros, ha incidido en la importancia de la educación y ha hablado de la vivienda, como el resto de portavoces municipales. En este sentido, ha destacado que "sin ser competentes en esta materia, desde Málaga hacemos un esfuerzo muy grande", pero "tiene que ser un esfuerzo de todos".

GRUPOS MUNICIPALES

Por su parte, el segundo teniente de alcalde y concejal del Área de Economía, Hacienda, y Gestión de Fondos de la Unión Europea, Carlos Conde, ha incidido en que desde el PP "tenemos claro que nuestra Constitución ha permitido articular un sistema democrático plural que ha dado estabilidad a nuestro país".

"No sin dificultades, se logró un consenso y un diálogo dignos de elogio que nos ha permitido garantizar la convivencia, la libertad y la igualdad de todos los españoles en estos 47 años", pero ha añadido que "la democracia en España vive un momento complicado y no podemos permitir que se den pasos atrás", lamentando que "estremece ver o comprobar como todo un Gobierno ataca los pilares de nuestro Estado de Derecho".

"Los españoles quieren representantes públicos que sirvan al interés general, que les resolvamos sus problemas y sus preocupaciones", ha abundado, lo que, ha dicho, "requiere honestidad, trabajo constante y, sobre todo, servicio público y respeto a nuestra Constitución".

"Tenemos que protegerla, ampararla y no permitir que se socave, menos aún, desde dentro", ha afirmado. Por ello, ha dicho que "frente a quienes buscan dividir, frente a los ataques y crispación, nuestra respuesta debe ser clara, firme y unánime: Unión; apostemos por la concordia, el respeto y ese diálogo sincero que hizo posible el 78". Por último, ha pedido comprometerse "hoy aquí en Málaga a ser los guardianes de esta joya de la convivencia".

Por su parte, el portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, ha reivindicado "la vigencia del espíritu de consenso, libertad y justicia social que inspiró la Carta Magna de 1978", en un año marcado por el medio siglo desde el inicio de la transición democrática y también "ante el desafío social que sufre Málaga por la falta de vivienda asequible y el retroceso en servicios públicos como la sanidad pública de calidad".

Pérez ha resaltado que España "ha pasado de ser un país gris y cerrado a convertirse en una de las grandes locomotoras de Europa, una democracia reconocida y admirada en el mundo", a la vez que ha recordado que "el camino no fue fácil, pero sí valiente" y "que aún no ha terminado".

Ha señalado que la Constitución "no nació para dividir, sino para unir, para garantizar que nunca más se dictara desde arriba cómo debemos vivir, pensar o sentir", y que medio siglo después España es un país "que innova, que crea, que inspira y que se moderniza sin renunciar a sus raíces".

Frente a este progreso social en el país, en Málaga y Andalucía, ha continuado, "tenemos dos grandes retos actuales, que son la falta de vivienda asequible y una sanidad pública que tiene mucho por mejorar". Por eso, "cumplir hoy con la Constitución implica afrontar con valentía estos desafíos desde la esfera pública".

Por su parte, el portavoz municipal de Vox, Antonio Alcázar, ha incidido en que "celebramos no solamente un texto jurídico, sino la voluntad de un pueblo que decidió construir una España libre, digna y unida".

"Nuestra Constitución de 1978 marcó un antes y un después; abrió para nuestra nación un largo periodo de estabilidad, de democracia y de convivencia", ha dicho y ha incidido en que es "un proyecto común que exige esfuerzo constante, porque la libertad, la justicia y la unidad de España no se heredan, se defienden cada día".

También en su intervención ha señalado que "la Constitución debe reforzar la unidad entre españoles garantizando que todos disfrutemos de los mismos derechos y sin distinción de privilegios territoriales" y, tras recordar la etapa de la Transición, ha dicho que "debemos señalar con firmeza un deterioro grande y grave en el respeto a nuestra Constitución".

A su juicio, "el Gobierno ha socavado la separación de poderes de manera constante y deliberada". "Y precisamente porque hablamos de derechos, hoy tenemos dos principalmente que nos preocupan profundamente a los ciudadanos", como son, ha precisado, el de la vivienda digna y el del derecho a la seguridad.

"A pesar de todo, los españoles seguimos comprometidos con la defensa de la legalidad constitucional, exigimos instituciones limpias, leyes claras, igualdad ante la ley y respeto ante nuestra soberanía", ha concluido.

Por último, el portavoz municipal de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha comenzado su intervención "rindiendo homenaje a todas las personas que pagaron un precio muy caro, algunas arriesgaron su propia vida, la cárcel, el exilio, para luchar por la democracia, por la libertad y que hoy podamos estar celebrando una Constitución democrática".

"No hay nada más importante para un país que su Carta Magna", por lo que ha invitado a que "la tengamos siempre cerca y que la podamos leer una y otra vez", porque "lo que ahí pone no solo son acuerdos básicos de sociedad y de convivencia, sino que son mandatos de la soberanía popular hacia los representantes públicos y los representantes políticos".

Ha insistido, por tanto, en que "lo que pone la Constitución no son añoranzas, no son deseos, es un mandato democrático del pueblo para que los gobernantes lo implementen y lo cumplan", ha concluido.

El acto se cerró con el izado de la bandera de España durante la interpretación del Himno Nacional por parte de la Banda Municipal de Música.