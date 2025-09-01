El alcalde de Málaga participa en Santander en el 39 encuentro de la Economía Digital y Telecomunicaciones de Ametic

Archivo - El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, participa entre este lunes y el miércoles, 3 de septiembre, en el encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones organizado por Ametic en el Palacio de la Magdalena en la ciudad de Santander.

Así lo han informado desde el Ayuntamiento en un comunicado, en el que han apuntado que este evento de la industria digital en España, que se celebra anualmente y organiza la patronal de las telecomunicaciones, alcanza este año su 39 edición.

De la Torre participará en la tarde de este lunes en la sesión 'El impacto digital en la vida ciudadana' y dentro de esta en el encuentro 'Casos de uso de los nodos IoT', junto al presidente de Segittur, Enrique Martínez; al director de Tecnología de la empresa SIMON, Vicenç Salas; y al CEO de Televes Corporación, Santiago Rey.

Por su parte, el miércoles 3, el alcalde asistirá al curso de verano 'Arquitectura y Vivienda: una nueva forma de habitar', que organiza la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en colaboración con el Gobierno de Cantabria.