El alcalde de Málaga pide al Gobierno una tasa turística porque "blindaría" al sector y supondría "recursos formidables"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en un foro. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha defendido este miércoles la implantación de una tasa o impuesto turístico porque "blindaría" al sector, "que es esencial en la economía española, andaluza y malagueña", y supondría unos "recursos formidables" e ingresos para llegar "a más familias vulnerables".

Así lo ha dicho De la Torre en su participación en el desayuno informativo Fórum Europa Tribuna Andalucía, donde ha señalado que esta tasa está hablada con el sector "y ellos lo ven claro" y ha considerado "un error" las críticas al turismo porque, ha incidido, "genera empleo, es una actividad que dinamiza otros muchos sectores; es tractor y motor de la economía; y por lo tanto hay que cuidarlo".

"Y para mí una forma de cuidarlo es justamente esa tasa porque nos permitiría tener unos ingresos de 30 o 40 millones de euros al año y esos millones de euros nos permitirían ir a muchas más familias vulnerables" --unas 3.000 o 4.000, ha dicho--, aunque ha destacado que el Ayuntamiento ya atiende a este colectivo con políticas de subvención de alquileres.

De la Torre ha dicho no entender por qué el Gobierno no ha modificado la legislación para que se puedan acoger quien lo considere a esta tasa y ha considerado que "no cabe ir por la vía de la autonomía" porque "tendrían el impuesto turístico todos los municipios y hay municipios que no quieren porque quieren más turismo".

Pero ha incidido en que en Málaga y en zonas urbanas "donde creemos que el turismo urbano tiene que tener una modulación desde el punto de vista de ir más a un turismo de excelencia, no en cantidad, sino en calidad", sí habría que buscar "la manera de que no haya críticas, sino que se vea como una oportunidad".

En materia de vivienda en general, el regidor ha asegurado que es un asunto que "exige un desarrollo amplio" y ha destacado que Málaga es "atractiva no solamente a la gente de aquí, sino a gente que viviendo fuera compra casa para el futuro o para inclusive cambiar de residencia". Así, ha subrayado el "gran esfuerzo" en esta materia del Ayuntamiento, con la promoción de VPO y vivienda asequible.

Para De la Torre, "hace falta que haya un cambio en la ley a nivel nacional para que el arrendamiento sea seguro y pueda haber más estímulo" a la hora de arrendar. "Cuando hay esa diferencia entre la oferta y la demanda, o igualamos la oferta a la demanda, o seguirá habiendo precios tensionados en toda España", ha dicho.

Por eso, ha dicho que echa en falta que "el Gobierno central y las autonomías se hubieran reunido para hablar hace muchos años cómo abordar este gran desafío de la vivienda en España" y ha asegurado que la capital "hace tiempo" que ha perdido el miedo a crecer en altura, que, ha incidido, "tiene muchas ventajas".

También se ha referido a la movilidad, sobre lo que ha incidido en proyectos que son "esenciales" para la capital y el área metropolitana; y ha señalado iniciativas para reforzar las capacidades de industriales y tecnológicas de Málaga.

Asimismo, ha sido cuestionado por las aguas de las playas, que han tenido problemas en algunas zonas durante agosto y ha señalado que se debió a que Málaga tuvo "una lluvia no esperada, no habitual" y se produjo "un desfase"; aunque ha incidido en que "no es un tema de fallo de la depuración".

Sobre su candidatura a la Alcaldía de Málaga, De la Torre ha dicho que se sigue "sintiendo útil para la ciudad, para impulsar, en resolver temas" y ha asegurado que si los malagueños vuelven a confiar en él su compromiso es "estar cuatro años", apuntando que "a partir de cierta edad hay que decir si la salud se acompaña".